Rīgā aiztur vīrieti, kurš lielam skaitam klientu nav paveicis apsolītos būvdarbus
Valsts policija (VP) šonedēļ Rīgā aizturējusi kādu vīrieti, kurš apkrāpis vismaz 15 iedzīvotājus - apņēmies veikt būvdarbus, iekasējis priekšapmaksu, bet nolīgtos darbus nav pabeidzis.
Kā informēja policijā, aizdomās turētais galvenokārt piedāvājis būvniecības pakalpojumus, paņēmis no klientiem priekšapmaksu par darbu vai materiāliem, taču darbus nav veicis vispār vai tikai tos iesācis. Saistībā ar notikušo tika sākti kriminālprocesi un vīrietim kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.
Policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde bija saņēmusi iesniegumus no daudziem iedzīvotājiem, kuri ziņoja par iespējamu krāpšanu. Noskaidrots, ka iespējamais vainīgais vīrietis internetā bija ievietojis sludinājumus, ka piedāvā celtniecības pakalpojumus.
Vīrietis apkrāptos ilgu laiku "barojis" ar solījumiem, ka drīz sāks remontdarbus vai atdos naudu. Paralēli viņš aizbildinājās, ka viņam ir radušās problēmas un sākumā vajagot tās atrisināt, tad tikšot sākti darbi, lai klients gaidot zvanu. Pēc ilgstošas komunikācijas vīrietis bloķējis dažu klientu telefona numurus, bet ar citiem turpinājis sazināties.
Atsevišķos gadījumos iespējamais krāpnieks piedāvājis citus pakalpojumus. Piemēram, kādai sociālajos tīklos iepazītai sievietei viņš bija solījis salabot auto, paņēmis naudu, taču vienošanos nav izpildījis.
Tāpat šis vīrietis, iespējams, apkrāpis kādu sievieti, kura vēlējusies atrast savus bioloģiskos vecākus. Krāpnieks apgalvojis, ka viņam esot pazīstami cilvēki policijā, kas varot palīdzēt noskaidrot viņas vecāku atrašanās vietu, taču par to esot jāsamaksā. Sieviete bankā paņēmusi aizdevumu - 12 000 eiro, kurus nodevusi vīrietim cerībā satikt savus īstos vecākus. Arī šoreiz vīrietis pazudis ar naudu.
Vīrietis rīkojies mērķtiecīgi, lai slēptu savas noziedzīgās darbības, piemēram, samaksu pieņēma tikai skaidrā naudā, atzīmē policija. Turklāt vīrietis nomainīja savu uzvārdu, iespējams, lai slēptu savu slikto slavu un varētu turpināt vieglāk apkrāpt iedzīvotājus.
Saistībā ar vīrieša darbībām tika sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 177.panta 1.daļas un 180.panta 1.daļas - par krāpšanu un piesavināšanos nelielā apmērā. Šajā kriminālprocesā tika apvienoti krāpšanu gadījumi no 2022. līdz 2023.gadam. Šobrīd izmeklēšana ir noslēguma stadijā.
Vēlāk, apvienojot jaunākas lietas, tika uzsākts cits kriminālprocess pēc Krimināllikuma 177.panta 1. un 2.daļas un 180.panta 1.daļas - par krāpšanu ievērojamā apmērā un piesavināšanos nelielā apmērā. Šajā kriminālprocesā apvienoti krāpšanu gadījumi, kurus vīrietis izdarījis no 2024.gada līdz šā gada jūlija beigām.
Aizturētais ir dzimis 1987.gadā un jau iepriekš sodīts par mantiskiem noziegumiem, tostarp par krāpšanu un piesavināšanos.