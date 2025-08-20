Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu lietā par slepkavību ar līķa apgānīšanu
Šā gada pavasarī Valsts policija aizturēja personu, kas tiek turēta aizdomās par sevišķi smagu noziegumu, kas izdarīts Rīgā, Atlantijas ielā. Aizdomās turētais bija nogalinājis kādu pazīstamu vīrieti, pēc kā apgānījis viņa līķi. Tāpat ļaundaris bija mēģinājis noslepkavot vēl vienu pazīstamu vīrieti, nodarot viņam sevišķi smagus miesas bojājumus.
15. augustā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 1. nodaļas likumsargi kriminālprocesu nosūtīja prokuratūrai, rosinot sākt kriminālvajāšanu pret aizdomās turēto.
2025. gada 22. martā Valsts policija saņēma informāciju, ka privātmājā Rīgā, Atlantijas ielā, atrasts 1996. gadā dzimuša vīrieša līķis ar vairākām cirstām brūcēm galvā. Turpat atradās arī 2002. gadā dzimis vīrietis bezsamaņas stāvoklī, kuru ārsti ar vairākām cirstām brūcēm galvā no notikuma vietas nogādāja uz slimnīcu.
Par notikušo tika uzsākts kriminālprocess, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas un 118. panta 2. punkta – par mēģinājumu noslepkavot divas personas. Par šādu noziegumu paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no 15 līdz 20 gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Veicot kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanu un operatīvos meklēšanas pasākumus, likumsargi noskaidroja, ka minēto noziegumu, visticamāk, izdarījis 1995. gadā dzimis vīrietis, kurš iepriekšējā naktī pavadīja laiku kopā ar cietušajiem vīriešiem. Iespējamais vainīgais vīrietis jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā saistībā ar noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pret personas veselību.
Kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka miesas bojājumi abiem cietušajiem tika nodarīti ar cirvi. Turklāt pret otro vīrieti, kurš izdzīvoja, vardarbība tika pielietota, vainīgajam apzinoties, ka cietušais atrodas bezpalīdzības stāvoklī, tas ir, viņš nevarēja sevi aizstāvēt stipra alkohola reibuma dēļ.
Pēc pirmā vīrieša noslepkavošanas vainīgā persona apgānīja līķi. Proti, nolūkā slēpt izdarīto noziegumu un savas atrašanās pēdas notikuma vietā, vainīgā persona sagāza virsū mirušajam dažādas mantas un aizdedzināja līķi, pēc kā devās prom no mājas. Taču aptuveni pēc sešām stundām aizdomās turētais atgriezās nozieguma vietā un izsauca neatliekamo medicīnisko palīdzību otram vīrietim.
Šā gada 15. augustā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 1. nodaļas darbinieki kriminālprocesu nodeva prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Aizdomās turētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.