Vai Saeimā iefiltrējušies reptiloīdi? Kā ar tām lidmašīnu trasēm? Trakākās sazvērestības teorijas, kuras nomoka prātus
Vai Latvijas valdībā un Saeimā iefiltrējušies reptiloīdi? Kas ir Rozes krusta brālība, kurā slepeni iesaistījusies eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga, un ko viņa tur dara? Popdīva Madonna lieto eliksīru, kas iegūts no bērnu asinīm, bet Elviss Preslijs un Maikls Džeksons ir dzīvi, tikai slēpjas no sabiedrības vai mafijas? Cilvēku prātos reizumis dzimst visneprātīgākās sazvērestības teorijas, un daļa tām patiešām tic.
Mūs apkaisa un “čipo”...
Viena no sazvērestības teorijām, kas cirkulē Latvijas publiskajā telpā, saistās ar lidmašīnu atstātajām gaistošajām “pēdām” debesīs. Sazvērestības teoriju piekritēji apgalvo, ka tā tiekot izsmidzinātas indes un vīrusi. “Facebook” populārs kļuvis video, kurā kāda lietotāja stāsta – lidmašīnas izkaisa smagos metālus, kas izraisa slimības un ekoloģiskas katastrofas, kā arī nogalina dzīvās radības. Kāds lietotājs ierakstījis: “Tramps “nogrieza” naudu globālai firmai USAID, kura finansēja līdz 70 % visā pasaulē tā sauktās inversijas sliedes. Noziedzīgie piloti, kas vilka strīpas, jau trešo dienu nelido. Tagad viņi lido tikai pa naktīm, kad cilvēki neredz. Lido, bet jau ļoti reti.” Šos cilvēkus nepārliecina zinātniskais skaidrojums, ka baltās līnijas ir lidmašīnu dzinēju radītas kondensācijas “takas”, kas ir normāla un aviācijā ierasta parādība.
Gana daudz sazvērestības teoriju piekritēju bija arī ieņēmuši galvā, ka “Microsoft” līdzdibinātājs, uzņēmējs, filantrops un viens no pasaulē bagātākajiem cilvēkiem Bils Geitss ar vakcīnām vēlas “sačipot” visus pasaules iedzīvotājus. Turklāt, ja pie vakcīnas saņemšanas vietas pieliekot metālu, tas pievelkas kā ar magnētu un nost nekrītot. “Māsas vīra trešās pakāpes māsīcas dēla draudzenes tēvam tā patiesi bija...”
Ko slēpj bijusī Latvijas prezidente
Sazvērestības teoriju topa augšgalā allaž bijušas dažādas slepenās organizācijas, noslēpumainas zināšanas un pasaules pārvaldība. Bija laiks, kad cilvēki sačukstējās: Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga no visiem slēpj, ka darbojas rožkrustiešu ordenī – kustībā, kas radusies 17. gadsimtā Vācijā un apvieno alķīmiju un kristīgo mistiku. Ordenis ietekmējis Rietumu okultismu un slepenās biedrības, piemēram, brīvmūrniekus, masonus. Protams, protams, masoni un ilumināti pārvalda pasauli! Un pie slepenajiem pasaules valdniekiem tiek pieskaitīts ikviens, kurš ir uzņemts kādā slēgtā brālībā.
Saistībā ar eksprezidenti gan nekā slēpjama nav. Viņa pati 1994. gadā visu atklāja intervijā laikrakstam “Neatkarīgā Cīņa”, un tas bija stāsts par cilvēciskiem garīgo ceļu meklējumiem. Lūk, fragments no šīs intervijas: “Drīz pēc tam, kad 1965. gadā biju ieguvusi doktores grādu, man uznāca tāda kā eksistenciālā krīze. Biju apguvusi savas zinātnes pamatus, bet apmierinājuma vietā mani pārņēma šaubas. Labi iemācījusies visu to, ko zinātne spēj, pārāk labi apjēdzu arī, ko visu tā nespēj. (..) Vilšanos tajā, ko var sniegt organizētā baznīca, biju piedzīvojusi jau agrāk. Akli ticēt, kā baznīca to prasītu, īsti vairs nespēju. (..) Tā šo divu vilšanos dēļ es sāku meklēt kaut ko citu, un tas mani noveda pie ezotērisma mācībām un studijām. Sākumā es, pēc tam mans vīrs Imants un ar laiku arī mana meita Indra iesaistījāmies Rozes Krusta ordenī un sākām sekot tā programmai ar meditācijām un vingrinājumiem.”
Eksprezidente norauj noslēpumainības plīvuru. Ilgus gadsimtus Eiropā būt rožkrustietim nozīmēja būt ķecerim un piedzīvot nāvi uz sārta, tāpēc ordenis bija spiests darboties slepenībā. Taču mūsdienās organizācija aizvien vairāk ir izgājusi atklātībā. Vienīgais, kas palicis – dažas lietas, ko nesagatavotam cilvēkam nevarot atklāt un mācīt, jo tās varētu pārprast, un tas viņam varētu nākt par ļaunu. Iepriekš viņa neesot runājusi par savu piederību ordenim, jo jutusies saistīta ar slepenības zvērestu un mistiskajā tradīcijā sevi uzskatījusi tikai par mācekli, stāsta bijusī prezidente.
Slepenā Bilderbergas grupa
Meklējot “pasaules valdniekus”, ļaužu radošie prāti nav aprobežojušies tikai ar iluminātiem vai masoniem, bet izdomājuši arī citas versijas. Viena no tām saistās ar pasaules bagātākajām ģimenēm, kas raustot valstu valdības kā marionešu teātrī, slepeni kontrolējot politiskos procesus, manipulējot ar sabiedrību caur izglītību, veselības sistēmu, tehnoloģijām un kultūras norisēm. Dīvaino teoriju piekritēji kā ietekmīgākās dzimtas min pasaules finanšu gigantus Rotšildus un naftas industrijas magnātus Rokfellerus.
Šad un tad oficiālajos medijos pavīd Bilderbergas grupas nosaukums. Tā ir neformāla starptautiska elite, kas kopš 1954. gada ik gadu konferencē pulcē aptuveni 120–150 dalībnieku. Piedalās ietekmīgākie cilvēki no ASV un Eiropas: kompāniju vadītāji, politikas smagsvari, ekonomisti, uzņēmēji u. c. Šīs ikgadējās tikšanās ir iespēja apspriest globāli svarīgus jautājumus, taču dalībniekiem stingri noliegts runāt par Bilderbergas klubu, un līdz ar to tiek attīstītas teorijas, ka šī elite ir atbildīga par finanšu krīzēm, kā arī slēpjot zāles, ar ko ārstēt onkoloģiskas saslimšanas.
Dažiem tīk arī pieminēt “Jauno pasaules kārtību” (“New World Order”). Šīs sazvērestības teorijas piekritēji apgalvo, ka slepena elite plāno izveidot vienotu autoritāru pasaules valdību, kontrolējot valstis, ekonomiku un iedzīvotājus.
Nonāk arī FIB redzeslokā
Tādās pašās domās ir sazvērestības teoriju atbalstītāji ar nosaukumu “QAnon”. Kustība radās ap 2017. gadu ASV un diezgan ātri kļuva populāra arī citur. Tās piekritēji uzskata, ka pastāv slepena absolūti ļauna elite, kuru slepeni apkarojot Donalda Trampa atbalstītāji. Turklāt pats Tramps cīnoties pret slepenu pedofilu un kanibālu mafiju, kas pārvalda pasauli.
Šī kustība “dzīvo” tīmeklī un radusies no anonīma profila ar segvārdu Q ierakstiem. Profila uzturētājs apgalvojis, ka ir augsta līmeņa valdības vai izlūkdienestu darbinieks ar pieeju slepenai informācijai.
2019. gadā “QAnon” pievērsa ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) uzmanību. Veicot izpēti, FIB to raksturoja, kā potenciāli bīstamu ekstrēmistu kustību. Ziņojumā norādīts, ka šādas teorijas var iedzīt cilvēkus radikalizācijā un novest pie vardarbības, īpaši pret valdības darbiniekiem, likumsargiem vai nevainīgiem civiliedzīvotājiem. “QAnon” tiek minēts kā piemērs kustībai, kuras atbalstītāji interpretē nejaušas notikumu sakritības kā “pierādījumus” savām teorijām. Tiktāl par cilvēkiem.
Reptiloīdi starp mums…
Pastāv arī ļoti savdabīga teorija par to, ka nevis ietekmīgi ļaudis nosaka pasaules kārtību, bet to darot reptiloīdi, kāda īpaša rase – čūskveidīgi humanoīdi. Vai kāds šos reptiloīdus ir redzējis? Ja nu vienīgi nakts murgos vai satraukta prāta iztēlē, bet bilde skaidra – šie radījumi esot raženi augumā, savi divi trīs metri, ar zaļganīgu vai pelēcīgu zvīņainu ādu kā čūskām un ķirzakām. Viņi esot fiziski spēcīgi, ar telepātiskiem dotumiem, turklāt spējot mainīt veidolu un izskatīties kā cilvēki, pat ieņemt kādu konkrētu politiķu vai sabiedrisku darbinieku veidolu un pārņemt kontroli pār politiskiem vai sabiedriskiem notikumiem. Šīs idejas popularizētājs brits Deivids Aiks uzskata, ka šie radījumi ir no Pūķa (latīniski – draco) zvaigznāja vai citām galaktikām.
Adrenohroma sazvērestība
Visai plaši tīmeklī klejojuši materiāli par Holivudas elites un augsti stāvošu personu, politiķu un miljonāru jauneklīgā izskata noslēpumiem. Nē, tur netiek apspriestas plastiskās operācijas, kosmētiskās procedūras, veselīga dzīvesveida principi, labs vizāžista darbs vai “fotošops”. Runa ir par mazu bērnu spīdzināšanu un izvarošanu, lai iegūtu viņu asinis un adrenohromu.
Tas ir ķīmisks savienojums, kas veidojas adrenalīna oksidācijas rezultātā. Interneta sazvērestības teorijās tas tiek saistīts ar bērnu asinīm un čiekurveida dziedzeri, lai gan šīm idejām nav zinātniska pamatojuma un adrenohroms nekādi nevar būt “jaunības eliksīrs”. Teorijas izplatītāji uzskata, ka šim nolūkam tiek organizēta bērnu kontrabanda no nabadzīgajām trešās pasaules valstīm. Neizpaliek arī sātanistu rituālu piesaukšana. Ārprātīgajām fantāzijām nav robežu. Izmantojot karantīnu un slavenību un politiķu inficēšanu ar koronavīrusu, Tramps (it kā tieši viņš esot sācis operāciju Covid-19) plānojis noskaidrot elites saistību ar sātanisku loku, proti, tiem, kas lietojuši adrenohromu, asinīs būšot daudz augstāks dzelzs līmenis. Turklāt saskaņā ar šo teoriju cilvēkus ieslodzīja mājās, lai būtu vieglāk atrast pazemes bunkurus, caur kuriem tiekot piegādāti bērni adrenohroma iegūšanai.
Saistībā ar labu izskatu un aizdomām par adrenohroma lietošanu tiek piesaukta popdīva Madonna, aktieris Toms Krūzs, un citas slavenības.
Nesaudzē arī britu karaļnamu
Bez ievērības nav palicis arī britu karaļnams. Apšaubāmas izcelsmes tīmekļa vietās nelaiķe karaliene Elizabete padarīta par atnācēju un citām galaktikām, kas nakts melnumā Bekingemas pils pagrabā rāda savu īsto seju, bet viņas vīrs, nelaiķis princis Filips, nogalēts; iespējams, miris jau sen, kā arī miris tāpēc, ka nav saņēmis adrenohroma devu. Ukrainas neatkarīgā analītiskā platforma “VoxCheck” murgu atspēkošanai veltījusi publikāciju un cita starpā norāda, ka centieni atsevišķiem datumiem piešķirt īpašu nozīmi, neiztur kritiku. Proti, prinča Filipa nāves datums (9. aprīlis) un vecums, kurā viņš nomira (99 gadi), kopā veido skaitli 999, kas, apgriežot otrādi, pārvēršas par 666 jeb tā dēvēto “sātana skaitli”. Taču šādas sakritības neko nenozīmē.
Makrona kundzes tiesu darbi
Pastāv dīvaina un apzināti maldinoša sazvērestības teorija, ka Francijas pirmā lēdija Brižita Makrona patiesībā esot dzimusi kā vīrietis – viņas brālis Žans Mišels Troņē. Šīs baumas izplatījās sociālajos tīklos, kļūstot par populāru dezinformācijas kampaņu.
Lai gan šiem apgalvojumiem nav nekādu pierādījumu, to popularitāte tikai vairojās, tāpēc Brižita Makrona 2021. gadā vērsās tiesā pret divām sievietēm, kas tos izplatīja. 2024. gadā Parīzes tiesa atzina viņas prasību – tika piespriests naudas sods un morālā kompensācija.
Vai Preslijs un Džeksons ir dzīvi?
Pastāv populāra sazvērestības teorija, ka gan Elviss Preslijs, gan Maikls Džeksons, iespējams, nav miruši, bet gan izvēlējušies pazust no sabiedrības redzesloka. Daži uzskata, ka Elviss inscenējis savu nāvi jau 1977. gadā, lai izvairītos no slavas nastas un mafijas garās rokas. Viņu it kā redzējuši dažādās vietās – no Tenesī mazpilsētām līdz pat Karību salām.
Arī par Maiklu Džeksonu kopš viņa nāves 2009. gadā izskan līdzīgi stāsti. Ir cilvēki, kuri apgalvo, ka viņu redzējuši Dubaijā vai kādā klosterī Eiropā, kur viņš it kā slēpjas, mainījis izskatu un identitāti. Un arī viņa vārds tiek saistīts ar “adrenohroma sektu”. Internets ir pilns ar neskaidriem foto un video pierādījumiem, kas uztur šīs absurdās teorijas dzīvas.
PSIHOLOĢIJAS PĒTĪJUMI
Kas notiek cilvēku galvās?
Sazvērestības teorijas ir mūžsenas – kādreiz par tām sačukstējās virtuvēs vai ballītēs, tagad tīmekļa plašumi paver neierobežotas iespējas (ja vien faktu pārbaudītāji tās neatspēko, satura filtrēšanas algoritmi neizķer vai kāds no apmelotajiem cilvēkiem neiesūdz tiesā). Pasaulē ir veikti psiholoģijas pētījumi un definētas vairākas motivācijas, kāpēc cilvēki izdomā un dalās labākajā gadījumā ar blēņām, sliktākajā – ar informāciju, kas citus var rosināt pieņemt aplamus un pat kaitīgus lēmumus.
Lūk, rosinošie faktori:
- Epistēmiskās vajadzības – cilvēka vēlme iegūt zināšanas, izpratni un skaidrību par pasauli un notikumiem tajā. Vēlme izprast notikumu cēloņus un struktūru, jo tas rada drošības izjūtu un palīdz pieņemt lēmumus.
- Eksistenciālie apsvērumi – vajadzība pēc drošības, kontroles un stabilitātes. Kad pasaule šķiet draudīga vai neparedzama, cilvēks meklē skaidrojumus, kas palīdz atgūt līdzsvaru. Sazvērestības teorijas bieži kļūst par šādu psiholoģisku aizsargmehānismu.
- Sociālā motivācija – vēlme piederēt kādai īpašai izredzēto grupai, iegūt statusu vai apliecināt unikālas zināšanas. Mēdz būt gadījumi, kad cilvēki pat apzināti dalās ar nepārbaudītu informāciju, lai saņemtu uzmanību un atbalstu sociālajos tīklos.
Pēdējos gados sazvērestības teoriju izplatība sabiedrībā kļuvusi par nozīmīgu psiholoģijas pētījumu tēmu. Viena no vadošajām pētniecēm Eiropas reģionā šajā jomā ir Kārena M. Duglasa no Lielbritānijas. Saskaņā ar viņas pētījumiem sazvērestības teorijas bieži sniedz vienkāršotu skaidrojumu sarežģītiem notikumiem, radot ilūziju par kontroli. Savukārt Jans Viljems van Proije no Nīderlandes savos darbos uzsver, ka ticība sazvērestībām saasinās laikā, kad sabiedrībā valda neuzticēšanās institūcijām, politiskā nestabilitāte un sociālā spriedze. Viņš norāda, ka cilvēki, kuri jūtas bezspēcīgi vai sociāli atstumti, biežāk pieņem sazvērestību idejas kā skaidrojumu par viņu pašu situāciju. Savukārt Maikls Dž. Vuds no Lielbritānijas secinājis, ka cilvēki mēdz projicēt savas bailes uz ārējiem notikumiem, un aizspriedumi un sakarību meklēšana tur, kur to nav, nereti kļūst par pamatu sazvērestību teoriju pieņemšanai.
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte pirms dažiem gadiem rīkoja plašu konferenci, kas veltīta dezinformācijas un sazvērestība teoriju izplatībai. Tajā izstrādātajā materiālā profesore Vita Zelče secina: “Nesenais digitālo mediju uzplaukums un dezinformācijas izplatība radījusi nopietnus izaicinājumus liberālajai demokrātijai, tostarp uzticības kritumu žurnālistikai un mediju institūcijām, manipulācijas lēmumpieņemšanas procesos, toksiskuma pieaugumu tiešsaistes komunikācijā. Dezinformācija un sazvērestības ne tikai apdraud cilvēku veselību, drošību un labklājību, zināšanās balstītas sabiedrības esamības normatīvus, bet arī ir labvēlīgas populisma un radikālu ideoloģiju uzplaukumam.”
