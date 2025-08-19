Jūrmalas Krāsu skrējiena laikā pilsētā būs satiksmes ierobežojumi.
Jūrmalā nedēļas nogalē gaidāmi satiksmes ierobežojumi
Jūrmalā 24. augustā notiks krāsainais un enerģiskais "Jūrmalas Krāsu skrējiens", un šajā laikā gaidāmi satiksmes ierobežojumi un izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā.
No 23. augusta plkst. 18.00 līdz 24. augusta plkst. 16.00 būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana abās ielas pusēs šādos ielu posmos:
- Rūpniecības ielā – no Telšu ielas līdz Tallinas ielai;
- Tērbatas ielā – no Rūpniecības ielas līdz Jurģu ielai;
- Jurģu ielā – no Tērbatas ielas līdz Tallinas ielai;
- Tallinas ielā – no Jurģu ielas līdz Mazpulku ielai.
24. augustā no plkst. 8.00 līdz 16.00 būs ierobežota visu veidu transportlīdzekļu kustība (izņemot operatīvos transportlīdzekļus) šajos ielu posmos:
- Rūpniecības ielā – no Telšu ielas līdz Tallinas ielai;
- Tērbatas ielā – no Rūpniecības ielas līdz Jurģu ielai;
- Jurģu ielā – no Tērbatas ielas līdz Tallinas ielai;
- Tallinas ielā – no Jurģu ielas līdz Mazpulku ielai.
Pasākuma laikā sabiedriskā transporta maršrutā Nr. 5 būs izmaiņas abos virzienos:
- Virzienā “Bulduri–Ķemeru stacija” maršruts tiks organizēts pa Talsu šoseju, Skolas ielu, Satiksmes ielu, Slokas staciju un tālāk pa ierasto maršrutu.
- Virzienā “Ķemeru stacija–Bulduri” maršruts tiks organizēts pa Talsu šoseju, Skolas ielu, Satiksmes ielu, Slokas staciju, pēc tam atpakaļ pa Satiksmes ielu, Skolas ielu, Nometņu ielu, Mazo Nometņu ielu un tālāk pa ierasto maršrutu.
Lai nodrošinātu maršruta izpildi, pasākuma laikā tiks pārvietotas šādas pieturvietas:
- “Rimi Kauguri” tiks pārcelta uz “Ganību ielu”;
- “Lēdurgas iela” tiks pārcelta uz “Zīmuļu parks” (abos virzienos);
- “Jurģu iela” tiks pārcelta uz “Jūrmalas Valsts ģimnāzija” (abos virzienos).
"Lūdzam iedzīvotājus un viesus plānot savus pārvietojumus savlaicīgi un ņemt vērā satiksmes ierobežojumus, lai pasākums noritētu droši un bez aizķeršanās," aicina Jūrmalas pašvaldība.