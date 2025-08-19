Krievijas tiesa konfiscē Latvijas uzņēmējam Bomim piederošās firmas kapitāldaļas un atzīst "Ziedot.lv" par "ekstrēmistisku"
Krievijas Ivanovas apgabala Rodņiku rajona tiesa nolēmusi konfiscēt par labu Krievijas valstij Latvijas uzņēmējam Normundam Bomim piederošos 50% kompānijas "Rižskij" hļeb" kapitāldaļu aptuveni 1,7 miljardu rubļu (apmēram 18 miljoni eiro) vērtībā, kā arī atzinusi Latvijas fondu "Ziedot.lv" par "ekstrēmistisku" un aizliegusi tam darboties Krievijā, ziņo "Radio Brīvība", atsaucoties uz laikrakstu "Kommersant".
Spriedums pieņemts, apmierinot Krievijas ģenerālprokuratūras prasību. Ģenerālprokuratūra apgalvo, ka Bomis, Ukrainas pilsone Tetjana Prihodjko un fonds "Ziedot.lv" esot izveidojuši noziedzīgu apvienību ar "izteiktu pret Krieviju vērstu raksturu", turklāt šajā apvienībā iesaistīti arī Ukrainas uzņēmums "Hļibnij hurman" un Latvijas SIA "N.Bomja maiznīca "Lielezers"".
Krievijas Ģenerālprokuratūras prasībā teikts, ka Bomis esot izmantojis savus aktīvus, lai finansētu Ukrainas bataljonus "Azov" un "Aidar", un ar fonda "Ziedot.lv" starpniecību tiem esot ziedojis vairāk nekā 36 000 ASV dolāru (apmēram 31 000 eiro).
Pārējie 50% "Rižskij hļeb" kapitāldaļu pieder Krievijas pilsonim Sergejam Sirenko. Uzņēmums tika dibināts 2006. gadā Ivanovas apgabalā. Iepriekš ziņots, ka pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā Sirenko atbalstījis karu un sastrīdējies ar Bomi, kurš uzstājis, lai uzņēmums pārtrauc darbību Krievijā.