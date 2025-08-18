Jelgavā veikti grāvju nostiprināšanas un meliorācijas darbi
Lai samazinātu erozijas risku un nodrošinātu efektīvu lietus ūdens novadīšanu pēc pērnā gada spēcīgajajām lietavām, kas izraisīja grunts noslīdējumus un ūdens izskalojumus, Jelgavā, Rīgas ielā, veikti grāvju nostiprināšanas un meliorācijas darbi.
Šie darbi ir būtiski, jo grāvji kalpo kā galvenie ūdens novadīšanas kanāli, kas novērš applūšanu un samazina bojājumus ceļu infrastruktūrai un apkārtējai videi. Pērn spēcīgo nokrišņu dēļ grāvja nogulši pārmitrinājās, izraisot grunts noslīdējumus, ietvju iebrukumus un ūdens izskalojumus, kas apdraudēja gan satiksmes drošību, gan vietējo iedzīvotāju ikdienu. Lietavas radīja nosprostojumus caurteku galos un grāvju gultnēs, traucējot ūdens novadīšanu un palielinot applūšanas risku tuvējās teritorijās.
Lai atjaunotu nogulšu stabilitāti un grāvju funkcionalitāti, tika iztīrīti grāvji, salaboti noslīdējumi un atjaunoti nogulšu profili, kas nodrošina optimālu ūdens plūsmu un samazina turpmāku eroziju. Grāvju gultnēs vietām plūstošās smiltis radīja risku jauniem noslīdējumiem un cauruļu pieskalošanai, tādēļ tika veikti arī pasākumi, lai stabilizētu šos smilšainos posmus un novērstu turpmākus bojājumus, kas varētu ietekmēt grāvju ilgtspējīgu darbību.
Sarežģītajos posmos atjaunota grāvja caurtece ar perforētu cauruli un drenāžas slāni, saglabājot augšdaļas tilpumu ūdens akumulācijai. Šī tehniskā risinājuma mērķis ir nodrošināt gan ūdens efektīvu novadīšanu, gan tā uzkrāšanu, lai mazinātu plūdu risku intensīvu lietavu laikā. Šādi nodrošināta nepārtraukta ūdens plūsma apakšējā daļā, kamēr augšējā daļa uzkrāj lielāku lietus ūdens daudzumu, kas pa ieplūdes aku ar restēm nonāk apakšējā cauruļvadā, tādējādi samazinot nosprostojumu iespējamību un uzlabojot sistēmas darbības efektivitāti.
Jāpiebilst, ka Rīgas ielas lielie grāvji ir būtiski lietus ūdens sistēmas elementi – tie spēj akumulēt ievērojamu ūdens daudzumu pat pie nosprostojumiem, saglabājot akumulācijas, infiltrācijas funkciju un nodrošinot ūdens caurplūdi. Šī spēja ir īpaši nozīmīga pilsētas teritorijās, kur dabīgās infiltraācijas iespējas ir ierobežotas, tādējādi grāvji palīdz mazināt plūdu risku un veicina ūdens dabisko atgriešanos zemes ūdens slānī, kas ir būtiski gan vides saglabāšanai, gan vietējās ekosistēmas līdzsvaram.