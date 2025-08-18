Par centralizēto eksāmenu rezultātiem saņemtas vairāk nekā 2200 apelācijas
Valsts izglītības attīstības aģentūrā par 2024./2025.gada centralizēto eksāmenu rezultātiem saņemtas 2209 apelācijas, tostarp 325 apelācijas iesniegtas par pamatizglītības, bet 1884 - par vidējās izglītības eksāmenu rezultātiem, informēja Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA).
Saņemto apelāciju izskatīšana vēl turpinās.
Kopumā šogad pamatizglītībā saņemti un novērtēti 51 514 centralizēto eksāmenu darbi. Apelācijas par tiem iesniegtas 0,6% gadījumu. Salīdzinoši 2024.gadā apelācijas par pamatizglītības centralizēto eksāmenu rezultātiem tika saņemtas 0,8% gadījumu.
Savukārt vidējā izglītībā saņemti un novērtēti 62 177 darbi, bet apelācijas par tiem iesniegtas 3% gadījumu, kas ir nedaudz vairāk nekā 2024.gadā.
Tāpat kā 2023. un 2024.gadā pamatizglītībā visvairāk apelāciju iesniegts par matemātikas eksāmena rezultātu, tostarp 122 apelācijas jeb 38% no kopējā apelāciju skaita pamatizglītībā. Savukārt vidējā izglītībā par optimālā līmeņa matemātikas eksāmenu iesniegta 661 apelācija jeb 35% no kopējā apelāciju skaita.
Tāpat kā 2024.gadā par augstākā līmeņa centralizētajiem eksāmeniem visvairāk apelāciju - 13% jeb 255 saņemtas par angļu valodas eksāmenu.
Pamatizglītībā apelācijas kopā iesnieguši 265 skolēni. Pārsvarā apelācija iesniegta par viena eksāmena rezultātu, bet 17 gadījumos - par visu trīs eksāmenu rezultātiem.
Vidējā izglītībā apelācijas iesnieguši 1473 skolēni, un pārsvarā apelācija iesniegta par viena eksāmena rezultātu, bet 62 gadījumos par trīs eksāmenu rezultātiem, 12 gadījumos - par četru, bet divos gadījumos par piecu eksāmenu rezultātiem.