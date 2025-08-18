FOTO: Mežotnes pilī ar sirsnību uzņem Pētera Vaska fonda koncerta viesus

Mežotnes pilī ar sirsnību uzņem Pētera Vaska fonda koncerta viesus
Pagājušo sestdien, 16. augustā, Mazajā Mežotnes pilī jau četrpadsmito reizi norisinājās Pētera Vaska fonda rīkotais koncerts “Pēteris Vasks ielūdz. Vasara. Mežotne”. Kā allaž viesus ar sirsnību uzņēma pils saimnieki Regīna un Andris Deičmaņi.
Šogad uzstājās jaunā un talantīgā operdziedātāja Etīna Emīlija Saulīte (soprāns), pianists Rihards Plešanovs, kā arī Amanda Tauriņa (angļu rags) un Matīss Eisaks (kontrabass). Koncertu klausītāji uzņēma ar ovācijām. Programmas centrā bija Pētera Vaska skaņdarbs “Bass trip”, kā arī Arvīda Žilinska, Tālivalda Ķeniņa un Romualda Kalsona solodziesmas. Tika atskaņots arī Andra Dzenīša cikls “Trīs Knuta Skujenieka dzejoļi”, Oskara Herliņa jaundarbs “Duo” angļu ragam un kontrabasam, kā arī Georga Pelēča jaundarbs “Credo” angļu ragam, klavierēm un soprānam.
Pirms koncerta viesiem bija iespēja aplūkot ikgadējā plenēra darbus – savus jaunākos gleznojumus izstādē demonstrēja Liene Liepiņa, Līva Pakalne Fanelli, Paulis Postažs un Ādams Tills.
Mazās Mežotnes pils 17. koncertsezona noslēgsies 19. septembrī, kad solokoncertu sniegs izcilais pianists Daumants Liepiņš. Biļetes pieejamas “Biļešu Paradīzes” tīklā.