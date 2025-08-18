Novadu ziņas
Šodien 13:28
Valkā notiks starptautiskais laikmetīgā teātra festivāls "Tālvils 2025"
No 22. līdz 24. augustam Valkā risināsies 15. starptautiskais laikmetīgā teātra festivāls "Tālvils 2025", liecina Valkas novada pašvaldības publiskotā informācija.
Festivāla tēma šogad būs "Sievietes pasaule".
Šogad festivālā piedalīsies teātri no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Gruzijas. Pasākumā tiks noslēgts starptautiskais trīs valstu teātru projekts "Spēlējam vienu lugu". Tāpat pirmo reizi būs bērniem domāts izrāžu bloks, kā arī būs tradicionālās meistarklases.
Festivāla dienās meistarklasi "Amatierteātra izrādes analīze" vadīs teātra kritiķis Atis Rozentāls.
Publicitātes foto
"Tālvils" ir pasaules profesionālo, municipālo un labāko amatierteātru 21.gadsimta teātra mākslas izteiksmes, satura, veida un meklējumu starptautiskais laikmetīgā teātra festivāls Latvijas - Igaunijas pierobežas reģionā. Festivāla aizsākums meklējams 1996.gadā. Tajā kopā piedalījušies teātri no 21 valsts ar 96 izrādēm.