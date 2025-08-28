Svētku gājiens cauri pilsētai un teātra māksla: kā skolās atzīmē 1. septembri
Latvijā 1. septembris ir īpaša diena – Zinību diena, kas simbolizē jaunu mācību gada sākumu. Katras skolas tradīcijas, svinīgais gars un kopības sajūta padara šo dienu neatkārtojamu, un, kā redzams Rūjienas un Valmieras Viestura vidusskolās, svinības var izpausties ļoti dažādi, taču vienmēr ar prieku.
Rūjienas vidusskolas gājiens un svinīgais brīdis
Rūjienas vidusskolā Zinību diena ir kļuvusi par īstu svētku tradīciju. Skolas pūtēju orķestris vadībā skolēni dodas svinīgā gājienā, spēlējot dažādus skaņdarbus. Tradīcija nosaka, ka pēc gājiena svinīgajā pasākumā 12. klases skolēni pie rokas ieved 1. klases skolēnus, simboliski sagaidot tos skolas saimē. Vietu svinīgajam pasākumam nosaka gadalaiks un iespējas – dažkārt tas notiek skolas pagalmā, citreiz Rūjienas pilsētas estrādē. Skolēni gaida šo dienu ar smaidu sejā, jo 1. septembris nozīmē jaunu posmu viņu dzīvē.
Valmieras Viestura vidusskolā – radošums un identitāte
Valmieras Viestura vidusskolā jaunais mācību gads sākas ar padarīta darba sajūtu – pagājušajā gadā tika svinēta skolas 85. dzimšanas diena un salidojums. Šogad skolēni pulcēsies priekšpagalmā, lai satiktos ar jaunajiem un vecajiem klasesbiedriem, dalītos vasaras priekos un piedzīvojumos.
Skolā ir daudz tradīciju, kas veido kopības un piederības sajūtu. Skolēni, absolventi un skolotāji tiek dēvēti par “viesturiešiem” – simbolisku vārdu, kas vieno paaudzes. Skolas gars īpaši jūtams priekšpagalmā, kur kopā ar skolas himnu “Dar’ man, tēvis, pastaliņas”, devīzi “Augsim labā tikumā…” un simboliem – ozolu un karogu – tiek radīts vēsturiskās nepārtrauktības un pamatīguma apliecinājums. Nav nejaušība, ka tieši 1. septembrī 1938. gadā jaunajā ēkā sākās mācības, kas piešķir Zinību dienai īpašu nozīmi.
Īpaša vieta 1. septembrī Viestura skolā ir radošumam. Pirmklasnieki un 10. klašu audzēkņi tiek sagaidīti ar teatralizētu iepazīšanās aplīti jeb “teatrāļiem”, kas palīdz jaunajiem skolēniem emocionāli un mākslinieciskā veidā iekļauties skolas saimē. Radošuma tradīcijas saknes meklējamas 1958. gadā dibinātajā skolēnu teātrī “Sprīdītis”, savukārt 1975. gadā tika uzņemta pirmā profesionāli orientētā teātra klase, kas šogad svin 50 gadu jubileju.
Šogad “viesturiešu” saimē iesoļo 81 pirmklasnieks. Daudzi no viņiem, ierodoties skolas gaitās, jūt mazliet satraukumu un neziņu – tieši šīs emocijas padara Zinību dienu tik īpašu. Skolas priekšpagalms piepildās ar ziedu smaržu, bērnu smiekliem un svinīgu satraukumu, un katrs skolēns – bikls pirmklasnieks, radošs desmitklasnieks vai pieredzējis divpadsmitais – sajūt piederību spēcīgai kopienai.
Tradīciju un kopības nozīme
Salīdzinot abas skolas, redzams, ka Rūjienā uzsvars likts uz svinīgo gājienu un kopīgo ieiešanu skolas saimē, savukārt Viestura vidusskolā akcentē radošumu, teātra tradīcijas un skolas identitātes stiprināšanu. Abās skolās 1. septembris nav tikai mācību gada sākums – tā ir diena, kas vieno skolēnus, skolotājus un kopienu, iedvesmo radošumu un rada prieku par jauniem sasniegumiem.
Tāpat kā ozols turas pie savām saknēm, bet tiecas debesīs, arī Rūjienas un Valmieras Viestura skolās 1. septembris simbolizē izaugsmi, piederību un jaunu sākumu. Lai jaunais mācību gads nes zināšanas, draudzību, radošus piedzīvojumus un panākumus visiem skolēniem.