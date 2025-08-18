Izlaidīs māksliniecei Džemmai Skulmei veltītu kolekcijas monētu
Ceturtdien, 21. augustā, Latvijas Banka izlaidīs sudraba kolekcijas monētu "Džemma", veltītu izcilajai māksliniecei Džemmai Skulmei – vienai no spilgtākajām personībām Latvijas mākslā un kultūras dzīvē, kuras radošā darbība un sabiedriskā stāja būtiski ietekmējusi mūsu nacionālās identitātes attīstību un saglabāšanu.
Māksliniece dzimusi 1925. gada 20. septembrī gleznotāja Oto Skulmes un tēlnieces Martas Skulmes ģimenē (mirusi 2019. gada 9. novembrī). Viņas daiļradē savijas dzimtas tradīciju pēctecība, starpkaru modernisma spožākie sasniegumi un drosmīga radošā brīvība pat sociālistiskā reālisma apstākļos. Tautiskos motīvus Džemma Skulme sāka izmantot jau 1960. gados kā nacionālās pašcieņas un garīgās nepakļaušanās simbolu, bet tēlu trīsvienība – tautumeita, kariatīde un princese – kļuva par viņas mākslinieciskās identitātes kodolu.
Monētas grafisko dizainu radījis mākslinieks Juris Petraškevičs. Māksliniecei veltītajā kolekcijas monētā viņš mēģinājis iemūžināt Džemmai Skulmei tik raksturīgo krāsas triepienu, atspoguļojot viņas unikālo "pirkstu nospiedumu" Latvijas mākslas un kultūras telpā.
Sudraba kolekcijas monētu "Džemma" klātienē ikviens interesents varēs apskatīt Džemmas Skulmes 100. jubilejai veltītajā izstādē "Džemma", ko visi interesenti varēs aplūkot Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā no 2025. gada 23. augusta līdz 2026. gada 25. janvārim.
Kolekcijas monētu būs iespējams iegādāties tīmekļvietnē e‑monetas.lv no 21. augusta plkst. 12.00. Monētas cena ir 89.00 eiro, iegādes limits vienai personai – 3 monētas. Monēta kalta UAB Lietuvos monetu kalykla (Lietuva).
Latvijas Banka pateicas Martai Skulmei un Jurim Dimiteram, kā arī Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam par sadarbību kolekcijas monētas tapšanā.