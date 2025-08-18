NEPLP liedz piekļuvi vēl deviņām Krievijas propagandu izplatošām tīmekļa vietnēm
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) ir nolēmusi liegt pieeju vēl deviņām Krievijas propagandu izplatošām tīmekļa vietnēm, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Paziņojumā skaidrots, ka padome ir saņēmusi citas kompetentās valsts pārvaldes iestādes vēstuli par tīmekļvietņu "gazetazemlya.ru", "donday.ru", "konstcvr.ru", "veteransrussian.ru", "dongau.ru", "amursu.ru", "pskgu.ru", "spb.myhistorypark.ru" un "gtrkmariel.ru" pārbaudi.
Visticamāk, šo pārbaudi veicis Valsts Drošības dienests (VDD). Vēstulē esot norādīts, ka tīmekļvietnēs tiek izplatīta vienpusēja un tendencioza informācija par Krievijas karu Ukrainā, mobilizēts informatīvais un sabiedriskais atbalsts Ukrainā karojošajiem Krievijas karavīriem, leģitimizēta Krievijas nelikumīgi okupēto un anektēto Ukrainas teritoriju piederība Krievijai, nostiprināta Krievijai labvēlīga vēstures izpratne, kā arī veidota pozitīva attieksme pret Krieviju kopumā.
VDD ieskatā tas var radīt negatīvu ietekmi uz Latvijas sabiedrības saliedētību, starpetniskajām attiecībām, vērtību izpratni, kā arī Latvijas valsts solidaritāti un atbalstu Ukrainai attiecībā uz tās neatkarību, suverenitāti un teritoriālo vienotību.
NEPLP un VDD ir konstatējuši, ka minētajās tīmekļvietnēs tiek izplatīta sagrozīta un nepatiesa informācija par notikumiem Krievijā un pasaulē, tajā skaitā arī par karu Ukrainā, attaisnojot Krievijas iebrukumu Ukrainā un atbalstot Ukrainas daļu pievienošanu Krievijai.
Tāpat esot konstatējamas ziņas par "speciālo militāro operāciju" Ukrainā atbilstoši Krievijas īstenotajai propagandai, kā arī publicētā informācija ir vērsta pret Latvijas neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti.
Līdzīgus lēmumus par piekļuves ierobežošanu Krievijas propagandu izplatošiem portāliem NEPLP pieņēmusi arī iepriekš.