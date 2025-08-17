Vāc parakstus par obligātu brīdinājumu nosūtīšanu pirms stāvvietas soda piemērošanas
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana, lai likumā noteiktu, ka stāvvietu operatoriem, ja tiek izmantota lietotne vai reģistrēts e-pasts, ir obligāti jānosūta brīdinājums par to, ka stāvvieta nav apmaksāta vai laiks iztērēts.
Iniciatīva paredzēta iesniegšanai Rīgas pašvaldībā. Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Oļegs Volkovs. Viņš skaidro, ka šobrīd stāvvietu operatori, piemēram, "EuroPark", "Park Expert" aktīvi izmanto mobilās lietotnes, piemēram, "Mobilly" vai "EuroPark", lai sūtītu reklāmas un jaunumu paziņojumus. Taču, ja stāvvieta nav apmaksāta, brīdinājums par to netiek nosūtīts un autovadītājs par sodu uzzina tikai tad, kad jau tas ir piemērots.
Tas radot iespaidu, ka sistēma ir vairāk vērsta uz soda naudas iekasēšanu, nevis uz godīgu pakalpojumu sniegšanu, spriež Volkovs. Viņš skaidro, ka vēlas mainīt šo pieeju, lai cilvēki vispirms tiktu brīdināti un viņiem būtu iespēja samaksāt.
Iniciatīvas pārstāvis uzskata, ka brīdinājuma paziņojumam jābūt ātram un skaidram, piemēram, 15 minūšu laikā pēc apmaksas termiņa beigām. Turklāt tam esot jāparedz vismaz 72 stundu periods, kurā cilvēks var samaksāt par stāvvietu parasto maksu, pirms tiek piemērots sods.
Viņaprāt, tas ir tehniski viegli izdarāms, jo esot redzams, ka lietotnes jau šobrīd lieliski to izmantojot, sūtot reklāmas. Tāpat, pēc Volkova domām, šāda pieeja atbilst arī Eiropas Savienības (ES) direktīvās bieži uzsvērtajam samērīguma principam, kas prasa, lai sodi būtu taisnīgi un proporcionāli.
Iniciatīvas pārstāvja ieskatā tādējādi autovadītāji iegūs drošības un taisnīguma sajūtu, un kļūda vai neuzmanība vairs nenozīmēs automātiski lielu sodu.
Līdztekus sabiedrībā mazināšoties iespaids, ka stāvvietu sistēma darbojas kā lamatas, un tas veicināšot uzticēšanos likumiem un uzņēmumiem, tas uzlabošot ikdienas pieredzi un vienlaikus nodrošinās, ka valsts un operatori nezaudē ieņēmumus.
Šāda pieeja atbilst ES direktīvām par samērīgu sodu piemērošanu un stiprinās sabiedrības uzticēšanos, uzsvērts iniciatīvā. "Cilvēkiem būs iespēja laicīgi reaģēt un godīgi samaksāt par pakalpojumu, nevis kļūt par soda upuriem," uzskata Volkovs.