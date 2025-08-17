Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs "112" uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta automašīnas durvīm.
Ugunsdzēsēji Jēkabpilī izglābj un krastā nogādā Daugavā iekritušu cilvēku
Ugunsdzēsēji sestdien Jēkabpilī izglābuši Daugavā iekritušu cilvēku, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Sestdien īsi pirms pusnakts glābēji saņēma izsaukumu uz Jēkabpili, kur Daugavā bija iekritis cilvēks un saviem spēkiem nespēja izkļūt laukā. Glābēji cilvēku nogādāja krastā.
Savukārt ap plkst.5 tika saņemts izsaukums uz Ādažu novada Kalngali, kur divstāvu dzīvojamās mājas virtuvē dega divi ledusskapji pāris kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēks tika likvidēts pirms VUGD ierašanās, bet vienu cilvēkam bija nepieciešama Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu palīdzība.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 73 izsaukumus: 19 - uz ugunsgrēku dzēšanu, 37 - uz glābšanas darbiem, bet 17 izsaukumi bijuši maldinājumi.