Autovadītāju ievērībai: Pierīgā jārēķinās ar palēninātu satiksmi
Piektdienas pēcpusdienā satiksme Pierīgā būs palēnināta, tostarp piejūras virzienos, autovadītājus aicina ierēķināt papildu laiku ceļam un plānot braucienus ārpus satiksmes maksimuma stundām.
Iebraucot Rīgā no Ķekavas puses jārēķinās ar papildu laiku ceļā saistībā ar gājēju tuneļa un Dienvidu tilta 4. kārtas būvdarbiem. Būvdarbi turpinās 64 valsts autoceļu posmos, visvairāk uz reģionālajiem autoceļiem.
Šodien, 15. augustā, uz reģionālā autoceļa Sloka–Talsi (P128) netālu no Teitupītes (34,1.–34,6. km) no plkst. 14.00 līdz 20.30 notiks publisks pasākums. Satiksmi regulēs policija. Posmā noteikts arī ātruma ierobežojums no 30 līdz 70 km/h.
Dodoties ceļā, autovadītājiem ir iespēja ieskatīties kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi mājaslapā, kur atrodama informācija par visiem aktuālajiem ierobežojumiem uz valsts autoceļiem, un izplānot labākos maršrutus, lai nokļūtu galamērķī.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Vidzemes šosejas (A2) posmā no Grundzāles līdz Lācupiem trīs luksofora posmi, platuma ierobežojums 3,5 metri. Paredzamais remontposmu šķērsošanas laiks ir līdz 50 minūtēm;
- Vidzemes šoseja (A2) posmā pie Lorupes gravas līdz Vainagu ielai Siguldā divi luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h. Lokāls apbraucamais ceļš pa pievedceļu Lorupes gravai (V96). Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks aptuveni 25 minūtes;
- Daugavpils šosejas (A6) posmā no Kalniškiem līdz Ļūbastei viens luksoforu posms, reversā kustība bez luksoforiem, ātruma ierobežojums 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 30 minūtes;
- uz autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) pie Ludzas trīs luksoforu posmi. Ātruma ierobežojumi 70 un 50 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 35 minūtes;
- uz Daugavpils apvedceļa (A14) un A14 posmā līdz Sventei trīs luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 30 minūtes.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem:
- autoceļš Ragana–Limbaži (P9) no Vidrižiem līdz krustojumam ar autoceļu Dravnieki–Kaijas–Straupe–Līgatne trīs luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Posma šķērsošanas laiks 20 minūtes;
- autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) posmā no Litenes līdz Balviem līdz sešos posmos satiksmi regulē ar luksoforiem vai satiksmes regulētāju palīdzību, ātruma ierobežojums līdz 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 45minūtes;
- autoceļa Svente–Lietuvas robeža (Subate) (P70) posmā no Sventes līdz krustojumam ar autoceļu Ilūkste–Ilze–Vitkušķi (V702) četri luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks pusstunda;
- autoceļa Koknese–Ērgļi (P79) posmā no Kokneses līdz Vecbebriem seši luksofora posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 40 minūtes;
- autoceļa Ventspils (Leči)–Grobiņa (P111) posmā no Ulmales līdz Ķoniņciemam trīs luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, ceļā papildus jāplānoaptuveni 40 minūtes;
- autoceļa Tukums–Ķesterciems–Mērsrags–Kolka (P131) posmā no Kaltenes līdz Upesgrīvai divi luksoforu posmi un lokāls apbraucamais ceļš Vilkastes strauta tiltam, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 40 minūtes.