Rīgas Biržā vēl līdz 24. augustam apskatāma izstāde "Palazzo Madama" ar Itālijas mākslas dārgumiem
Mākslas muzejā Rīgas Birža (MMRB) līdz 24.augustam vēl ir apskatāma izstāde "Palazzo Madama. Itālijas māksla un amatniecība 6.-19.gadsimts" ar vairāk nekā simts mākslas dārgumiem no Turīnas Senās mākslas muzeja Palazzo Madama kolekcijas.
Augustā MMRB aicina arī uz dažādiem pasākumiem, lai caur izzinošu pieredzi un radošām aktivitātēm iepazītu Itālijas kultūras bagātību un amatniecības tradīcijas. Izstāde tapusi ar Borisa un Ināras Teterevu fonda un Itālijas Republikas vēstniecības Latvijā atbalstu.
Izstādes pavadošā programma augustā piedāvā aizraujošus notikumus dažādām auditorijām. 15. un 23.augustā interesenti aicināti uz atvērtajām ekskursijām izstādē, kurās varēs iedziļināties Itālijas mākslas un amatniecības detaļās kopā ar izglītības programmu kuratori Vitu Ozoliņu (15.augustā) un MMRB vadītāju Daigu Upenieci (23.augustā). 17.augustā norisināsies Ģimenes diena "Daudzveidīgā Itālija" ar radošām aktivitātēm jaunākajiem muzeja apmeklētājiem un viņu ģimenēm (dalība ar iepriekšēju pieteikšanos). Savukārt 21.augustā seniori aicināti uz pēcpusdienu "Grand Tour: Venēcija", kur uzmanības centrā būs Venēcijas Republikas izsmalcinātā amatniecība un Palazzo Madama vēsture.
24.augustā par godu MMRB 14. dzimšanas dienai un noslēdzot izstādi "Palazzo Madama. Itālijas mākslas un amatniecība. 6.-19.gadsimts" muzeja apmeklētājiem visas dienas garumā būs iespēja baudīt mūziku, doties atvērtajās ekskursijās kopā ar MMRB un Turīnas muzeja ekspertiem un piedalīties svinībās kopā ar muzeja draugiem.
Visi pasākumi notiek izstādes telpās, ja vien nav norādīts citādi. Ieeja ar izstādes biļeti. Plašāk ar gaidāmo pasākumu programmu iespējams iepazīties Mākslas muzeja Rīgas Birža mājaslapā: https://lnmm.gov.lv/makslas-muzejs-rigas-birza/pasakumi
Izstāde tapusi ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu un ir daļa no viena miljona eiro lielā ieguldījuma vērienīgās kultūras norisēs, svinot fonda 15 gadu jubileju. Tajā iespējams redzēt dažādu Itālijas reģionu amatniecības darbnīcu un manufaktūru meistardarbus: visā pasaulē pazīstamo Murano stiklu, Venēcijas emalju un dodžu dokumentu vākus, renesanses bronzu un kamejas, Lombardijas metālkalumus, Toskānas fajansu, Neapoles porcelānu, audumu un mežģīnes, Pjemontas mēbeles, smalkus griezumus kokā, koraļļos un ziloņkaulā, kā arī daudzus citus lietišķās mākslas šedevrus.
Būtisks papildinājums izstādei ir Palazzo Madama un MMRB pētnieku sagatavotie apraksti un ceļveži, kas palīdzēs orientēties amatniecības vēsturē, kā arī katalogs, kas reizē ir arī mākslas vēstures pētījums par amatniecības veidiem, materiāliem un nozīmīgākajiem amatniecības centriem. Katalogus var iegādāties arī MMRB mājaslapā.
Mākslas muzejs Rīgas Birža kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu veiksmīgi veidojuši daudzus izstāžu projektus: "Provansas valdzinājums" (2015), "Prado 12 raksturi" (2017), "Advents, Ziemassvētki un Zvaigznes diena kopā ar Prado" (2024-2025), kā arī pirmo Latvijas sadarbības projektu ar Ufici galeriju "Pašatklāsme. Tintoreto, Omars Galljāni, Lorenco Puljizi" (2021).
Izstāde ir Turīnas Senās mākslas muzeja Palazzo Madama un Mākslas muzeja Rīgas Birža kopprojekts. Projekta vadītāji un koncepcijas autori - Mākslas muzeja Rīgas Birža (Rīga, Latvija) vadītāja Daiga Upeniece un Palazzo Madama (Turīna, Itālija) direktors Džovanni Karlo Federiko Villa, izstādes scenogrāfs Reinis Suhanovs, izstādes kataloga galvenā redaktore Dr. art. Silvija Grosa.