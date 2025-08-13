Mūžībā devies izcilais ārsts Juris Reinbahs
2. augustā mūžībā aizsaukts Vestienas pagasta ģimenes ārsts Juris Reinbahs (06.12.1937. – 02.08.2025.).
"Dakteris Reinbahs, ko pacienti bija iesaukuši par "leģendu baltā virsjakā" 2014. gadā, pēc 51 gada ģimenes ārsta amatā, devās pelnītā pensijā. Daktera dziedinošās rokas un labo sirdi pieminēs vairākas paaudzes," pauž tūrisma informācijas centrs "Vestienas Leģendas".
Juris dzimis kā jaunākais dēls Jāņa un Ievas Reinbahu ģimenē , Ērgļos, 1937.gadā 6. decembrī, ''Kalna Āķēnu ''mājās. Vecākiem jau bijuši 4 bērni, no kuriem viena māsiņa nomirusi maza un brāli pēc kara nošāvuši krievu zaldāti laupīšanas nolūkos. Juris skolā sācis iet tikai 9 gadu vecumā, jo nebijis ko vilkt kājās, māja nodegusi ar visu iedzīvi, norāda "Vestienas Leģendas".
Tomēr visi bērni guva labas izglītības. Māsa Ilga kļuva par medmāsu, otra māsa Dzidra beidza Kaucmindes skolu un strādāja par grāmatvedi Rīgas Zooloģiskajā dārzā, bet Jura autoritāte bija Ērgļu slimnīcas dakteris Brēmanis, tāpēc viņš iestājās Medicīnas institūtā. Pirmā un vienīgā darba vieta bija Vestienas tuberkulozes slimnīca un vēlāk lauku ambulance. Sākumā pie pacientiem ziemās braucis ar zirgu un vasarā ar motociklu.
Darbā bijuši dažādi atgadījumi un kuriozi , ir sēdējis visu nakti pie jaundzimušā, kamēr Ātrā palīdzība tiek pa apledojušiem laukiem līdz jaunajai māmiņai utt., jaundzimušie bērni esot apčurājuši tik daudz reižu, ka ne saskaitīt, un vēl daudz un dažādi notikumi.
Strādājot, iepazinās ar savu nākamo dzīvesbiedri Skaidrīti Mūrnieci, kura atnāca uz Vestienu 1967. gadā no Lubānas, jo te iedalīja dzīvokli jaunajai zobārstei. Atmodas laikā abi bija aktīvi cīnītāji par Latvijas neatkarību, tajā laikā dakteris bija arī rajona deputāts. Juris Reinbahs ļoti mīlēja zvejot, sportot medīt, bija kādu laiku arī Mednieku kolektīva vadītājs.
"Liels paldies dakterim Jurim Reinbaham par mūža ieguldījumu, darbu un uzticību Vestienas pagastam un cilvēkiem! Jura mūža mājas ir Vietalvas kapsētā. Lai gaišs Dvēseles ceļš mūžībā!" norāda "Vestienas Leģendas".