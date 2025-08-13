Pirmie pašvaldību vadītāji jau saņem pielaides valsts noslēpumam, bet no vienas pašvaldības pieprasījums nav saņemts
Valsts drošības dienests (VDD) pirmajiem pašvaldību vadītājiem jau izsniedzis pielaides valsts noslēpumam, savukārt no vienas pašvaldības likumā paredzētajā termiņā iesniegums izsniegt pielaidi pašvaldības domes priekšsēdētājam nav saņemts.
VDD apstiprināja, ka lielākā daļa pašvaldību ir iesniegušas pieprasījumus par speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam piešķiršanu to priekšsēdētājiem un viņu vietniekiem. Vienlaikus no vairākām pašvaldībām saskaņā ar Pašvaldību likumu pieprasījumiem nepieciešamās informācijas pieņemšana vēl turpinoties.
Saskaņā ar Pašvaldību likumu pašvaldībai pieprasījumi par speciālās atļaujas piešķiršanu VDD jāiesūta ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka ievēlēšanas amatā, bet viena pašvaldība to nav izdarījusi.
Patlaban VDD ir izsniedzis piecas speciālās atļaujas, un nav pieņemts neviens lēmums atteikt pielaidi.
Kopumā Latvijā ir 42 pašvaldības, kurās ir domju priekšsēdētāji ar vismaz vienu, bet daudzās pašvaldībās - ar vairākiem, vicemēriem. Pārējo pretendentu atbilstības izvērtēšanu darbam ar valsts noslēpumu dienests turpina, norāda VDD.
VDD informēja, ka viens pašvaldības priekšsēdētājs un trīs pašvaldību priekšsēdētāju vietnieki speciālo atļauju jau saņēmuši 2024.gadā. Šīm personām pārbaude atkārtoti nebūs jāveic.
VDD atgādina, ka VDD pašvaldību priekšsēdētāju un to vietnieku pārbaudes veic likumā "Par valsts noslēpumu" noteiktajā termiņā. Tajā noteiktais speciālās atļaujas pretendentu pārbaudes termiņš ir trīs mēneši. Taču, ja objektīvu iemeslu dēļ šajā termiņā personas vispusīgu izvērtēšanu nav iespējams pabeigt, atbilstoši likumam dienests pārbaudi var pagarināt vēl par trim mēnešiem.
Jebkura speciālās atļaujas pretendenta pārbaudes gaitā VDD vispusīgi vērtē personas uzticamību un spēju saglabāt valsts noslēpumu, par šo personu iegūstot un analizējot plašu informācijas apjomu. Pārbaudes gaitā tiek padziļināti vērtēta personas līdzšinējā darbība, tostarp uzturēšanās periodi ārvalstīs, kā arī kontaktpersonu loks.
2024.gada 1.jūnijā stājās spēkā prasība pašvaldības izpilddirektoriem un izpilddirektora vietniekiem iegūt speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam. Ja tā netiek saņemta, tad amatpersona jāatbrīvo no amata.
Vienlaikus Saeima pieņēma grozījumus Pašvaldību likumā, kas pēc jūnijā notikušajām vietvaru vēlēšanām nosaka pienākumu pielaides valsts noslēpumam pieteikt arī pašvaldību vadītājiem un to vietniekiem.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) paziņojis, ka pašvaldību vadītāji un viņu vietnieki, kuri neiegūs pielaides valsts noslēpumam, darbu turpināt nevarēs.
Politiķis norādījis, ka pārbaudes process pielaides izsniegšanai ir objektīvs, jo izvērtēšanu vispirms veic atbildīgās tiesībsargājošās iestādes, bet pārsūdzēšanas iespējas pēc tam ir prokuratūrā un tiesā.
Ja kādam no pašvaldību vadības pielaides valsts noslēpumam nebūs, tad vispirms pašai domei būtu jālemj par vadītāja maiņu, bet, ja tas nenotiks, tad būšot gaidāms ministra rīkojums par atstādināšanu.