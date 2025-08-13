Plāno noteikt ierobežojumus pasažieru pārvadājumos uz Baltkrieviju un Krieviju
Publiskai apspriešanai Tiesību aktu projektu publiskajā portālā ir iesniegts Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotais normatīvais regulējums par ierobežojumu noteikšanu Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežas šķērsošanai ar autobusiem, informēja SM pārstāvji.
Satiksmes ministrs Atis Švinka (P) norāda, ka SM sadarbībā ar Autotransporta direkciju (ATD) un konsultējoties ar Iekšlietu ministriju ir apkopojusi datus, kas rāda pasažieru skaita pieaugumu autobusu pārvadājumos uz Baltkrieviju un Krieviju. Ministrs uzsver, ka šāda situācija pastiprina drošības riskus uz valsts ārējās robežas, tāpēc sagatavots normatīvais regulējums, kas paredz ierobežojumus pasažieru pārvadājumos uz Baltkrieviju un Krieviju.
Ar valdības rīkojumu tiks noteikts pienākums Valsts robežsardzei no 2025 .gada 15. oktobra neļaut pasažieru pārvadātājiem veikt starptautiskos neregulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, šķērsojot Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežu uz autoceļiem Pāternieku, Grebņevas un Terehovas robežšķērsošanas vietās.
Vienlaikus tiks saglabātas minimālas un regulētas pasažieru pārvietošanās iespējas, izmantojot regulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, kas organizēti saskaņā ar starpvaldību divpusējo nolīgumu nosacījumiem un Latvijas nacionālajiem tiesību aktiem.