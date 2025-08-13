Otrdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 18 cilvēki, trešdaļa no tiem bijuši velosipēdisti
foto: Evija Trifanova/LETA
Otrdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 18 cilvēki, trešdaļa no tiem bijuši velosipēdisti.
112

Otrdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 18 cilvēki, trešdaļa no tiem bijuši velosipēdisti

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Otrdien Latvijā reģistrēti 152 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 18 cilvēki, informēja Valsts policija.

Otrdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši...

Vakar 12 cilvēki cieta avārijās Rīgas reģionā, četri - Kurzemē, bet pa vienam - Vidzemē un Zemgalē. Seši no cietušajiem bija velosipēdisti, divi - gājēji, bet viens - elektroskrejriteņa vadītājs.

Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi četrus vadītājus: divus Vidzemē un pa vienam Zemgalē un Rīgas reģionā. Visi četri aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.

Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 233 protokoli: Rīgas reģionā sodīti astoņi autovadītāji, Vidzemē - 101, Latgalē - 57, Kurzemē - 47, bet Zemgalē - 20 transporta līdzekļu vadītāji. Divi vadītāji sodīti par agresīvu braukšanu.

Kopumā policija vakar noformējusi 498 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

Tēmas

SadursmeLatgaleZemgaleValsts policijaKurzemeVidzeme

Citi šobrīd lasa