Otrdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 18 cilvēki, trešdaļa no tiem bijuši velosipēdisti
Otrdien Latvijā reģistrēti 152 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 18 cilvēki, informēja Valsts policija.
Vakar 12 cilvēki cieta avārijās Rīgas reģionā, četri - Kurzemē, bet pa vienam - Vidzemē un Zemgalē. Seši no cietušajiem bija velosipēdisti, divi - gājēji, bet viens - elektroskrejriteņa vadītājs.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi četrus vadītājus: divus Vidzemē un pa vienam Zemgalē un Rīgas reģionā. Visi četri aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 233 protokoli: Rīgas reģionā sodīti astoņi autovadītāji, Vidzemē - 101, Latgalē - 57, Kurzemē - 47, bet Zemgalē - 20 transporta līdzekļu vadītāji. Divi vadītāji sodīti par agresīvu braukšanu.
Kopumā policija vakar noformējusi 498 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.