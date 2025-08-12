Ūdens līmenis upēs ir augstāks nekā parasti, taču pazemināsies
Ūdens līmenis upēs ir augstāks nekā ierasts, taču pazemināsies, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Aizvadītajā diennaktī atsevišķos upju posmos ūdenslīmenis paaugstinājās, bet lielākoties upēs turpinājās ūdenslīmeņa svārstības vai pazemināšanās.
Upju notece joprojām esot ievērojami palielināta, vietām upju notece ir četras reizes lielāka, nekā ierasts augustā. Vide ir pārmitra, atsevišķos reģionos zemākās vietas joprojām ir applūdušas.
Aizvadītajā diennaktī ūdens līmenis, piemēram, Daugavā teju visās tās garumā pazeminājās. Arī Kurzemes upēs ūdenslīmenis lielākoties pazeminājās.
Taču atsevišķās upēs un to posmos ūdens līmenis vēl palielinājās. Piemēram, Lielajā Juglā pie Zaķiem un Ogres upes posmā Lielpēči-Ogre ūdenslīmenis paaugstinājās par vienu līdz desmit centimetriem diennaktī. Gaujas posmā pie Velēnas ūdenslīmenis paaugstinājās par četriem centimetriem.