FOTO: uz Gaujas tilta pamana ko neparastu - "Kas tas ir?!"
Soctīkla "Facebook" grupas "Dabas foto" dalībniece dalījusies ar fotogrāfijām, kurās redzams kaut kas ļoti neparasts. Komentētāji steidza izteikt savas domas par to, kas tas īsti ir.
Komentāros ļaudis raksta, ka foto redzamas viendienītes. Viendienītes ir kukaiņi, kas pieder pie viendienīšu kārtas spārneņu apakšklases. Viendienītes dzīvo no dažām minūtēm vai stundām līdz 10 dienām, tomēr visbiežāk vienu dienu, no kā arī cēlies nosaukums. Viendienīšu kāpuri, kas dzīvo ūdenī, ir ļoti jūtīgi pret piesārņojumu.
"Tas ir normāli. Pārošanās laikā viendienītes bieži spieto lielos baros. Tās imago, jeb pieauguša kukaiņa formā dzīvo vien dažas dienas, nebarojas. Siltā laikā, īpaši vakaros tās spieto lielos baros un bieži lido uz gaismu, tāpēc cilvēki tās pamana, īpaši pie izgaismotiem tiltiem. Sapārojas, izdēj olas un nomirst. Pārējo laiku pavada ūdenī kāpura stadijā," portālam Jauns.lv paskaidroja latviešu biologs, entomologs, Daugavpils Universitātes profesors Arvīds Barševskis.