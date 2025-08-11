Mūžībā devusies tēlniece un pedagoģe Lūcija Kleine
Mūžībā devusies tēlniece un pedagoģe Lūcija Kleine, kura savu dzīvi un radošo enerģiju veltīja jaunās mākslinieku paaudzes izaugsmei, īpaši strādājot Rīgas Pionieru pilī (tagad Rīgas Skolēnu pils). Viņa bija dzīvesbiedrs gleznotājam Jurim Ģērmanim, meitas – gleznotājas Agnijas Ģērmanes – māte, kā arī gleznotāja Andreja Ģērmaņa (1941–2025) svainīte.
Lūcija Kleine 1957. gadā sāka studijas Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Tēlniecības nodaļā. Viņas pasniedzēji bija tādi Latvijas tēlniecības un mākslas pamatlicēji kā Teodors Zaļkalns, Kārlis Zemdega, Emīls Melderis, Kārlis Jansons un citi. 1963. gadā viņa absolvēja akadēmiju pie Emīla Meldera.
Darbs ar jaunajiem māksliniekiem
Pēc studijām viņa strādāja par zīmēšanas un mākslas vēstures skolotāju Ogres vidusskolā un vadīja Tēlotājas mākslas studiju Ogres kultūras namā. No 1965. gada līdz 1991. gadam Lūcija Kleine bija zīmēšanas pulciņa pedagoģe Rīgas Pionieru pilī. Viņas audzēkņu darbi tika eksponēti izstādēs ne tikai Latvijā, bet arī Francijā, Japānā, Kubā, Zviedrijā, Čehijā, Slovākijā, ASV un citās valstīs.
Viņa aktīvi piedalījās bērnu mākslas nometņu un mākslas olimpiāžu organizēšanā, iedvesmojot vairākas paaudzes topošo mākslinieku.
Mantojums un piemiņa
2015. gadā Bolderājas Mākslas skolā notika izstāde “Sākums”, kurā bija eksponēti viņas audzēkņu bērnības darbi, apliecinot viņas nozīmīgo ieguldījumu Latvijas mākslas izglītībā.
Latvijas Mākslinieku savienība izsaka dziļu līdzjūtību Lūcijas Kleines tuviniekiem un kolēģiem.