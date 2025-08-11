"Sadales tīkls" strādā, lai novērstu elektroapgādes traucējumus klientiem Saldus pilsētā un Saldus novadā.
Novadu ziņas
Šodien 19:35
Saldū bez elektrības palikuši 4000 "Sadales tīkla" klientu
Šodien plkst. 18.25 reģistrēts tehnoloģisks traucējums vidējā sprieguma elektrotīklā, kas ietekmēja aptuveni 4000 klientu elektroapgādi Saldus pilsētā (Nākotnes, Rīgas, Tūristu, Jelgavas ielas apkaimē) un Saldus novada Ciecēres un Saldus pagastā.
AS "Sadales tīkls" operatīvā darba brigāde nekavējoties sāka bojājuma lokalizāciju, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu elektroenerģijas piegādi visiem klientiem.
Elektroapgādes traucējuma iemesls šobrīd tiek noskaidrots.