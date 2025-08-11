Saldū bez elektrības palikuši 4000 "Sadales tīkla" klientu
foto: Zane Bitere/LETA
"Sadales tīkls" strādā, lai novērstu elektroapgādes traucējumus klientiem Saldus pilsētā un Saldus novadā.
Novadu ziņas

Saldū bez elektrības palikuši 4000 "Sadales tīkla" klientu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Šodien plkst. 18.25 reģistrēts tehnoloģisks traucējums vidējā sprieguma elektrotīklā, kas ietekmēja aptuveni 4000 klientu elektroapgādi Saldus pilsētā (Nākotnes, Rīgas, Tūristu, Jelgavas ielas apkaimē) un Saldus novada Ciecēres un Saldus pagastā.

Saldū bez elektrības palikuši 4000 "Sadales tīkla"...

AS "Sadales tīkls" operatīvā darba brigāde nekavējoties sāka bojājuma lokalizāciju, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu elektroenerģijas piegādi visiem klientiem.

Elektroapgādes traucējuma iemesls šobrīd tiek noskaidrots.

Tēmas

Sadales tīklsSaldus

Citi šobrīd lasa