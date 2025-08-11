SEPLP aicina Saeimu “iesaldēt” padomes locekļu algas 2026. gadā
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) 2025. gada 11. augustā ir informējusi Saeimas Budžeta un finanšu komisiju un Finanšu ministriju par lēmumu aicināt Saeimu 2026. gadā atteikties no bāzes mēnešalgas indeksācijas piemērošanas Padomes priekšsēdētājam un Padomes locekļiem.
SEPLP locekļu bāzes mēnešalgu ikgadēju indeksāciju paredz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums. Atteikšanās no Padomes locekļu bāzes mēnešalgu indeksācijas 2026. gadā ļaus samazināt Padomes nākamā gada atlīdzības izdevumus par 12 918 euro.
Padomes lēmums pieņemts, atsaucoties uz Ministru kabineta 2025. gada 13. maija protokola (prot. Nr. 19 50.§) 7. punktā noteikto mērķi veikt publiskā sektora efektivizācijas un vispārējās valdības izdevumu samazinājumu.
Padome jau iepriekš arī informējusi Finanšu ministriju par institūcijas 2026. gada budžeta samazinājumu 30 000 euro apmērā, kas, atbilstoši likumā "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" noteiktajam, bija paredzēts 778 495 euro apmērā, tādējādi kopējais Padomes budžeta samazinājums veidotu 5,5% no sākotnēji plānotā.