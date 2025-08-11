Rīgā no šodienas pieejamas jaunas auto stāvvietas
Pirmdien, 11. augustā, Rīgā C un D tarifu zonā sākušas darboties vairākas jaunas autostāvvietas.
Runā Rīga
Šodien 10:31
FOTO: Rīgā no šodienas pieejamas jaunas auto stāvvietas: kur tās atrast?
Pirmdien, 11. augustā, Rīgā C un D tarifu zonā sākušas darboties vairākas jaunas autostāvvietas. Lūk, kur tās atrast!
Stāvvietas C tarifu zonā ierīkotas šādos ielu posmos:
- Krāsotāju ielā – no Matīsa ielas līdz Lienes ielai; no Lienes ielas līdz Artilērijas ielai; no Artilērijas ielas līdz Tallinas ielai
- Artilērijas ielā – no A. Čaka ielas līdz Krāsotāju ielai un no Krāsotāju ielas līdz J. Asara ielai
- Čaka ielā – no Matīsa ielas līdz Artilērijas ielai
- Tallinas ielā – vairākos posmos no K. Barona ielas līdz J. Asara ielai
- Valmieras ielā – no Pērnavas ielas līdz Deglava ielai
- Firsa Sadovņikova ielā – no Dzirnavu ielas līdz Lāčplēša ielai
- Abrenes ielā – no Lāčplēša ielas līdz Skrindu ielai
- Elijas ielā – no Dzirnavu ielas līdz Lastādijas ielai
Jauna maksas autostāvvieta no 11. augusta būs arī D tarifu zonā Augšielas posmos - no Deglava ielas līdz Stadiona ielai un no Stadiona ielas līdz J. Asara ielai.
Par stāvvietu izmantošanu C un D zonās darba dienās jāmaksā no plkst. 8.00 līdz 20.00, sestdienās – no plkst. 9.00 līdz 17.00, bet svētdienās un svētku dienās autostāvvietas ir bez maksas. Norēķinus iespējams veikt ar mobilo lietotni "Mobilly" vai "Europark". Autostāvvietu izveide tika realizēta ciešā sadarbībā ar vietējo apkaimju iedzīvotājiem, nodrošinot risinājumus, kas vislabāk atbilst viņu vajadzībām.