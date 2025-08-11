Pirmdien spīdēs saule un gaiss iesils līdz +25 grādiem
Pirmdien gaiss Latvijā iesils līdz +25 grādiem un galvenokārt spīdēs saule.
Rīta pusē vissiltākais laiks novērots Ventspilī
Agrā pirmdienas rītā debesis virs Latvijas ir pārsvarā skaidras, liecina meteoroloģiskā informācija. Nav nokrišņu. Vējš lēni līdz mēreni pūš no rietumiem. Gaisa kvalitāte laba.
Gaisa temperatūra plkst.5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no +11,2 grādiem Staļģenē līdz +18,4 grādiem Ventspils ostā. Ūdens temperatūra upēs, ezeros un jūrā 16..21 grāds. Rīgā pārsvarā skaidrs rīts, pūš lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra +12 grādi lidostā, +14 grādi pilsētas centrā un +17,5 grādi Daugavgrīvā.
Diena būs saulaina
Dienas laikā nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20..+25 grādiem. Rīgā pirmdien būs sauss un galvenokārt saulains laiks, lēns līdz mērens rietumu vējš pāries ziemeļrietumu, ziemeļu vējā. Gaiss iesils līdz +22 grādiem. Laikapstākļus nosaka anticiklona ziemeļaustrumu mala. Atmosfēras spiediens 1015-1020 hektopaskāli jūras līmenī.
Maksimālā gaisa temperatūra svētdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +19,8 grādiem Zosēnos līdz +24,2 grādiem Dobelē. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 10.augustā bija +42..+43 grādi Portugālē, Spānijā un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu 0..+1 grāds vietām Skandināvijā un Islandē.