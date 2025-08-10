Nelabvēlīgos laikapstākļos cietušos lauksaimniekus aicina pieteikties nodokļu nomaksas termiņa pagarinājumam
Valsts ieņēmums dienests (VID) aicina lauksaimniekus, kuru saimniecisko darbību jau ir ietekmējuši šī gada nelabvēlīgie laikapstākļi un to negatīvā ietekme joprojām turpinās, izmantot iespēju pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam.
Valdība no šī gada 5. augusta līdz 4. novembrim visā valsts teritorijā ir izsludinājusi ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Ārkārtējā situācija lauksaimniecībā ir atzīstama par nepārvaramas varas apstākli (force majeure). Līdz ar to nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ cietušajiem lauksaimniekiem ir pieejams valstī noteiktais atbalsts pakāpeniskai un ilgākai nodokļu nomaksai.
Tie lauksaimnieki, kuriem jau līdz šim ir piešķirti nodokļu samaksas termiņa pagarinājumi, bet nelabvēlīgie laikapstākļi negatīvi ietekmējuši saimniecisko darbību un spēju pildīt grafikā iekļautās saistības, var vērsties VID un atkārtoti pagarināt nodokļu maksājumus uz laiku līdz 5 gadiem.
Šajā gadījumā iesniegumā kā pamatojums jāizvēlas likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. panta 1.7 daļa. Iesniegums atlikušās nesamaksātās summas atkārtotai sadalīšanai termiņos Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz pirms iestāšanās pēdējā maksājuma termiņā.
Kā pieteikties nodokļu nomaksas termiņa pagarinājumam?
Iesniegumus nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam lauksaimnieki var ērti iesniegt tiešsaistē VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Tas izdarāms sadaļā “Dokumenti/Sagatavot jaunu dokumentu/No veidlapas/Citi/Iesniegumi samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai”. Iesniegumā jānorāda prasītā informācija.
Vienlaikus VID aicina nekavēties un, saskaroties ar grūtībām, vērsties VID tūlīt – līdz dienai, kad iestājas nodokļu samaksas termiņš. Pēc iespējas ātrāk vēršanās VID ir svarīga, lai pēc iespējas samazinātu vai pilnībā nepieļautu nokavējuma naudu. No dienas, kad iestājas nodokļa samaksas termiņš, līdz dienai, kad VID saņem iesniegumu ar lūgumu pagarināt termiņu, nesamaksātajai summai tiek piemaksota nokavējuma nauda un šo nokavējuma naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” lauksaimniekam būs pienākums nomaksāt.
Plašāka informācija par likumos paredzētajām atbalsta iespējām nodokļu nomaksas grūtību gadījumā pieejama VID tīmekļvietnē sadaļā “Termiņpagarinājumi un nodokļu parādi”.