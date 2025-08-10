Turpinās jautrība mūzikas festivālā "Positivus". Otrā diena; 09.08.2025.
9. augustā turpinājās septiņpadsmitais mūzikas festivāls "Positivus", un šoreiz repertuārā hiphopa mākslinieks Wiesulis, latviešu indī grupa "Carnival Youth", amerikāņu elektroniskās ...
Festivāla "Positivus" laikā NMPD slimnīcā nogādājis trīs cilvēkus
Festivāla "Positivus" laikā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbinieki slimnīcā nogādājuši trīs cilvēkus, informēja NMPD.
Abās festivāla norises dienās slimnīcā cilvēki nogādāti apmierinošā stāvoklī, lai saņemtu turpmāku palīdzību, skaidroja dienestā.
Kopumā no NMPD puses festivāla norise aizvadīta ļoti mierīgi un bez būtiskiem starpgadījumiem.
Savukārt Valsts policija (VP) norādīja, ka, līdzīgi kā pirmajā festivāla dienā, arī otrā diena aizvadīta mierīgi. Reģistrēti vien atsevišķi pārkāpumi, kas saistīti ar narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu glabāšanu un lietošanu, kā arī dažos gadījumos personas vadījušas elektroskrejriteņus, būdamas alkohola reibumā.
Jau ziņots, ka šajā nedēļas nogalē, no 8. augusta līdz 9. augustam, Rīgā norisināsies festivāls "Positivus". Rīgā festivāls notika ceturto reizi.
Krāšņo “Positivus” publiku iepriecina pašmāju skatuves zvaigznes
Ikgadējais mūzikas festivāls “Positivus” Rīgā turpinās ar spilgtām uzstāšanām, tostarp pašmāju māksliniekiem Emiliju Bērziņu un Chris Noah.
Deniss: latviešu repa spēks “Positivus” ritmos
Piektdien, 8. augustā, ar krāšņu muzikālo maratonu un elektrizējošu enerģiju izskanējusi “Positivus” festivāla pirmā diena. Pirmajā dienā uz skatuves kāpa ...
Britu mūziķis Mura Masa noslēdz “Positivus” atklāšanas vakaru ar jaudu
Pēc intensīvas un emocijām bagātas programmas uz “Positivus” festivāla galvenās skatuves kāpa britu producents un mūziķis Mura Masa.