Diennakts laikā uz Latvijas ceļiem trīs bojāgājušie un 20 cietušie
Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 117 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietušas 20 personas un trīs gājušas bojā, liecina Valsts policijas apkopotā informācija.
Satiksmes uzraudzības laikā pieņemti 525 administratīvo pārkāpumu lēmumi, no tiem 218 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu un četri par agresīvu braukšanu. Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākti septiņi kriminālprocesi un pieci administratīvo pārkāpumu procesi.
Īpaši traģiski negadījumi fiksēti Ādažu, Siguldas un Smiltenes novados. Plkst. 16.15 Ādažu novada Ādažu pagastā, uz autoceļa A1 pie Pulksteņa ezera, frontālā sadursmē starp kravas automašīnu “Iveco” ar piekabi un vieglo automašīnu “Audi A6” dzīvību zaudēja “Audi” vadītājs.
Plkst. 17.36 Siguldas novada Mālpils pagastā, uz autoceļa P8, frontālā sadursmē starp “Lancia Ypsilon” un kravas automašīnu “Volvo FH” ar piekabi gāja bojā vieglās automašīnas vadītājs. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka “Lancia” vadītājs, iespējams, iebraucis pretējā braukšanas joslā.
Plkst. 22.35 Smiltenes novada Smiltenes pagastā, uz autoceļa P24, vieglās automašīnas “Volvo V60” vadītājs uzbrauca gājējam, kurš atradās uz brauktuves bez atstarojošiem elementiem. Gājējs notikuma vietā gāja bojā.
Policija turpina skaidrot negadījumu apstākļus un atgādina par drošības prasību ievērošanu uz ceļiem.