Vidusskolēnu uzņemšanai Rīgā tikušas atvērtas papildu sešas klases
Vidusskolēnu uzņemšanai Rīgā tikušas atvērtas papildu sešas klases, informē Rīgas dome.
Skolēnus papildu klasēs uzņēma Rīgas 13.vidusskolā, Rīgas 72.vidusskolā, Rīgas 9.vidusskolā, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā un Rīgas Arkādijas vidusskolā.
Kā skaidroja pašvaldībā, papildu klases var atvērt skolās, kur to atļauj telpu ietilpība un skolotāju nodrošinājums. Papildu klases pirms uzņemšanas tika atvērtas Rīga Franču licejā, Natālijas Draudziņas vidusskolā, Rīgas 6.vidusskolā, Rīgas Imantas vidusskola un Rīgas 45.vidusskolā.
Kopumā pašvaldības skolās var tikt uzņemti 4800 bērni.
Kā ziņots, līdz pagājušās nedēļas sākumam Rīgas pašvaldības vidusskolās tika uzņemti vairāk nekā 4500 skolēni, bet joprojām astoņās vidusskolās bija brīvas vietas.
Kopumā desmito klašu komplektēšana noslēgusies 31 skolā. Brīvas vietas vēl ir Rīgas 9. vidusskolā, Rīgas 21. vidusskolā, Rīgas 25. vidusskolā, Rīgas 31. vidusskolā, Rīgas 33. vidusskolā, Rīgas Raiņa vidusskolā, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā un Rīgas Broces licejā.
Šogad vecāku neapmierinātību izsaucis iestāšanās process vidusskolās. Tā kā bērni tagad var pretendēt uz vietām jebkurā vidusskolā, turklāt nav ierobežots iesniedzamo pieteikumu skaits, populārākajās Rīgas skolās pretendentu skaits sniedzas vairākos simtos un daudzi bērni ir palikuši aiz uzņemšanas "strīpas", tostarp tādi, kas konkrētajās vidusskolās ir apguvuši pamatskolas kursu.