Jeļena Hauka.
Šodien 08:21
Policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Jeļenu Hauku, kura pēdējo reizi ar tuviniekiem sazinājās 4. augustā
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1978. gadā dzimušo Jeļenu Hauku.
Sieviete šā gada 3. augustā pulksten 18.00 izgāja no savas dzīvesvietas Dienvidkurzemes novadā, Durbē, Raiņa ielā. Pēdējo reizi ar tuviniekiem sazinājās 4. augustā ap pulksten 21.00 un teica, ka atrodoties Siguldā.
Pazīmes: augums apmēram 150 cm, apaļīgas miesas būves, īsiem brūniem matiem. Nav zināms, kā bija ģērbusies.
Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!