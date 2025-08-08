Satiksmes ministrija plāno novirzīt vairāk nekā 620 tūkstošus eiro ārkārtas ceļu remontiem
Satiksme ministrija (SM) vēlas novirzīt 623 165 eiro, lai samaksātu par valsts autoceļu ārkārtas remontdarbiem, novēršot ilgstošo lietavu un vētras radītos bojājumus, liecina SM sagatavotais valdības rīkojuma projekts.
Finansējumu plānots piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Rīkojuma projekta anotācijā skaidrots, ka ik gadu lietus un vētru nodarītie bojājumi autoceļiem tiek novērsti no valsts autoceļu ikdienas uzturēšanai piešķirtā finansējuma. Taču finansējuma samazinājums valsts autoceļu ikdienas uzturēšanai no 56,9 miljoniem eiro 2024.gadā uz 56,84 miljoniem eiro šogad, kā arī ilgstošo un spēcīgo lietavu un vētras radītos postījumu apmērs neļaujot bojājumus valsts autoceļiem novērst no esošā finansējuma.
Ilgstoši nelabvēlīgi meteoroloģiskie apstākļi rada ceļa konstrukcijas nestspējas samazināšanos, spēcīgais lietus radīja masveida izskalojumus un atsevišķus autoceļu pārrāvumus, kā rezultātā autoceļu brauktuves tika daļēji bloķētas vai slēgtas satiksmei, argumentē SM.
SM atzīmē, ka ievērojami tika bojāts valsts vietējās nozīmes autoceļš Vasiļova-Višķi-Grāveri, pārraujot autoceļu, kas slēgts satiksmei 15.jūlijā un kur nepieciešams nomainīt trīs caurtekas. Arī valsts vietējais autoceļš Daugavpils-Elerne-Lielborne spēcīgo lietavu dēļ tika pārrauts un slēgts satiksmei 23.jūlijā. Tam nepieciešams nomainīt caurteku.
Spēcīgā vēja un krusas rezultātā Smiltenes un Alūksnes teritorijās tika lauzti koki lielā apjomā, kuru novākšanai esot izlietots neplānoti liels finansējums - ap 11 000 eiro.
Līdz šā gada 24.jūlijam lietus un vētras nodarīto bojājumu apmērs valsts autoceļiem ir sasniedzis 623 165 eiro ar pievienotās vērtības nodokli, teikts rīkojuma projektā.
VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) Latgales reģionālajai nodaļai plānots piešķirt 314 797 eiro, LVC Vidzemes reģionālajai nodaļai - 247 297 eiro, LVC Rīgas reģionālajai nodaļai - 51 391 eiro, bet LVC Zemgales reģionālajai nodaļai - 9680 eiro, atzīmēts rīkojuma projekta anotācijā.