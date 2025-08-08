Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris aicina uz pirmo simfoniskās mūzikas koncertu Rīgas Kongresu namā
Piektdien, 15. augustā, plkst. 19.00 Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) aicina klausītājus uz pirmo simfoniskās mūzikas koncertu Rīgas Kongresu namā – jaunajā 2025./2026. gada sezonā šis koncertnams kļūs par orķestra galveno mājvietu. Vienlaikus LNSO turpinās koncertēt arī reģionālajās koncertzālēs.
15. augusta koncerts norisināsies somu diriģēšanas leģendas Jormas Panulas jubilejas zīmē – 10. augustā viņš svin savu 95. dzimšanas dienu un jau dažas dienas vēlāk Latvijā viņš stāsies pie diriģenta pults, lai kopā ar LNSO atskaņotu Žana Sibēliusa Vijolkoncertu (soliste – Tami Pohjola) un Sergeja Prokofjeva Septīto simfoniju. Skanēs arī Sibēliusa simfoniskā poēma “Somija”, taču to diriģēs kāds īpašs viesis – Jormas Panulas skolnieks un LNSO mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Tarmo Peltokoski.
Izcilais maestro Jorma Panula (1930) ir somu diriģēšanas skolas pamatlicējs un vairāku pasaulē atzītu diriģentu pedagogs. Viņš veidojis veselu paaudzi izcilu somu diriģentu – to vidū ir Esa Peka Salonens, Miko Franks, Sakari Oramo, Juka Peka Saraste, Klauss Mekele, kā arī LNSO mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Tarmo Peltokoski. Savulaik Jorma Panula ieņēmis vadošus amatus Somijas un Dānijas vadošajos orķestros – bijis Turku filharmoniskā orķestra, Helsinku filharmoniskā orķestra un Orhūsas simfoniskā orķestra mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents. Jau vairākas desmitgades maestro ir pievērsies pedagoģijai, un šobrīd viņš ir viens no pieprasītākajiem meistarklašu vadītājiem visā pasaulē. Kopš 1999. gada notiek viņa dibinātais starptautiskais konkurss “Jorma Panula International Conducting Competition”, savukārt 2014. gadā viņš nodibināja “Panulas akadēmiju”, kas ir bezpeļņas organizācija ar mērķi atbalstīt jauniešus un veidot jauno diriģentu paaudzi. Meistarklases galvenokārt norisinās Helsinkos un Turku, sadarbojoties ar tādiem profesionāliem Somijas orķestriem kā Vāsas un Lapēnrantas pilsētas orķestri.
Pēdējo reizi Jorma Panula ar LNSO uzstājās vien pērn Rīgas Latviešu biedrības namā, un šoreiz viņš atgriežas kā jubilārs – godināts ar koncertu, kurā vienuviet ar LNSO uz skatuves satiksies viesi no Somijas. Viens no viesiem ir vijolniece Tami Pohjola, kura jau guvusi klausītāju un kritiķu atzinību gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Viņa uzstājusies kā soliste ar vadošajiem Somijas orķestriem un aktīvi piedalās kamermūzikas projektos. Latvijā Pohjola debitēja pavisam nesen – 2023. gada decembrī, uzstājoties kopā ar LNSO un Tarmo Peltokoski, spoži atskaņojot Esas Pekas Salonena Vijolkoncertu. Savukārt kā koncerta īpašais viesis uz skatuves kāps Jormas Panulas audzēknis Tarmo Peltokoski, kurš aizvadījis trīs muzikāli dinamiskas un augstvērtīgas sezonas kopā ar LNSO. 2025./2026. gada sezonā viņš kļūs par Tulūzas Nacionālā Kapitolija orķestra māksliniecisko vadītāju, savukārt sākot ar 2026./2027. gada sezonu – par Honkongas filharmoniskā orķestra māksliniecisko vadītāju, būdams šī amata pienākumu izpildītājs 2025./2026. gada sezonā. Turklāt Tarmo Peltokoski 2025./2026. gada sezonā uzsāk trīs gadu rezidenci kā Dortmundes koncertzāles ekskluzīvais mākslinieks.
Šogad tiek atzīmēta izcilā somu skaņraža Žana Sibēliusa 150. dzimšanas diena. Viņa Vijolkoncerts reminorā ir neapstrīdama žanra klasika, kas sevī nes gan vēlīnā romantisma meistardarba zīmes, gan 20. gadsimta mūzikas valodas elpu. Sibēliusa slavenā simfoniskā poēma “Somija” komponēta gadsimtu mijā un vēl šodien kalpo kā viens no somu nacionālās identitātes simboliem. Savukārt Sergeja Prokofjeva pēdējo – Septīto – simfoniju komponistam pasūtījis Natālijas Sacas bērnu muzikālais teātris, taču opusa šķietamā vienkāršība nereti slēpj daudz dziļāku nozīmi un būtībā ir enerģiskā un neatkārtojamā komponista maigas atvadas no šīspasaules.