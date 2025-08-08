Āraišu evaņģēliski luteriskā baznīca.
Šodien 08:46
Īpašā dievkalpojumā atzīmēs Āraišu baznīcas 800 gadu jubileju
Svētdien īpašā dievkalpojumā tiks atzīmēta Āraišu baznīcas 800 gadu jubileja, uzzināja Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Svētku dievkalpojums notiks 10.augustā plkst.13. To vadīs arhibīskaps Jānis Vanags un Āraišu draudzes mācītājs Ainis Ozoliņš. Pēc dievkalpojuma notiks kopīgas svinības.
Baznīcas svētkus ievadīs koncerts sveču gaismā, kas notiks šodien plkst.19 baznīcā. Tajā muzicēs Jānis Lūsēns, Evija Mundeciema un Kristīne Zadovska.