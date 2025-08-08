Īpašā dievkalpojumā atzīmēs Āraišu baznīcas 800 gadu jubileju
foto: Edijs Pālens/LETA
Āraišu evaņģēliski luteriskā baznīca.
Īpašā dievkalpojumā atzīmēs Āraišu baznīcas 800 gadu jubileju

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Svētdien īpašā dievkalpojumā tiks atzīmēta Āraišu baznīcas 800 gadu jubileja, uzzināja Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Svētku dievkalpojums notiks 10.augustā plkst.13. To vadīs arhibīskaps Jānis Vanags un Āraišu draudzes mācītājs Ainis Ozoliņš. Pēc dievkalpojuma notiks kopīgas svinības.

Baznīcas svētkus ievadīs koncerts sveču gaismā, kas notiks šodien plkst.19 baznīcā. Tajā muzicēs Jānis Lūsēns, Evija Mundeciema un Kristīne Zadovska.

