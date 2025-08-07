"Progresīvie" vēl nerosina atzīt Palestīnu, bet Izraēlas rīcību nosoda
Partija "Progresīvie" bez koalīcijas vienošanās nerosinās mainīt Latvijas pozīciju Palestīnas valsts atzīšanas jautājumā, paziņoja "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs. Viņš norādīja, ka partija neplāno vienpusēji Saeimā virzīt lēmumu par Latvijas oficiālo pozīciju šajā jautājumā nākamajā ANO sanāksmē, bet turpinās meklēt kopsaucējus koalīcijā.
Vienlaikus partija nosoda iespējamu Izraēlas pilnas kontroles pārņemšanu Gazas joslā. "Pat ja neņem vērā ievērojamos civiliedzīvotāju upurus, ko šāda okupācija nozīmētu, šāda rīcība būtu skaidrā pretrunā ar divu valstu risinājumu," norādīja Šuvajevs.
Jau vēstīts, ka koalīcijā esošās partijas "Jaunā Vienotība" (JV) un Zaļo un zemnieku savienība skeptiski vērtē Palestīnas valsts atzīšanu.
JV Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics to sauca par priekšlaicīgu un bīstamu soli, savukārt ZZS frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis norādīja, ka politiskais spēks atbalsta divu valstu risinājumu reģionā, taču konflikta atrisināšana neesot vienas dienas jautājums.
Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs iepriekš uzsvēris, ka potenciāla Palestīnas valsts atzīšana šobrīd neveicinātu situācijas normalizāciju, tāpēc Latvija neplānojot spert šādu soli. Iepriekš gan Rinkēvičs, gan Ārlietu ministrija tika uzsvēruši, ka Latvija atbalsta divu valstu risinājumu reģionā. "Lai arī cik tas šķistu grūti un neiespējami, jo situācija ir sarežģīta, jāstrādā pie divu valstu risinājuma. Tādam ir jābūt politiskajam mērķim," sacīja Rinkēvičs.
2023.gada 7.oktobra uzbrukumos teroristu grupējums "Hamas" un citi palestīniešu teroristu grupējumi nogalināja ap 1200 cilvēku Izraēlas dienvidos, kā arī saņēma par ķīlniekiem un aizveda uz Gazas joslu vairāk nekā 250 cilvēkus. No tiem daudzus teroristi joprojām nav atbrīvojuši.
Tiesa, nebūt ne visiem palestīniešu "brīvības cīnītājiem" izdevās atgriezties pie gavilējošajiem Gazas iedzīvotājiem, lai palepotos ar saviem "varoņdarbiem". Daudzi negribot nofilmēja paši savu galu.
A Hamas terrorist was Eliminated by the IDF while filming— Robin 🇮🇱 (@Robiiin_Hoodx) October 9, 2024
🔻Israel is watching you🔻 pic.twitter.com/oI5Y4HsxR3
🚨VEJA: Foram divulgadas imagens mostrando um terrorista do Hamas filmando sua própria morte durante o ataque surpresa ao sul de Israel no sábado retrasado.— DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) October 15, 2023
O terrorista aparece caminhando por um assentamento quando é surpreendido e executado por um atirador israelense. pic.twitter.com/L4oZYgyfSz
Izraēla jau nepilnus divus gadus veic militāro operāciju pret "Hamas" Gazas joslā. Lai arī centieni iznīcināt "Hamas" Rietumos tiek attaisnoti, Izraēla no vairākiem starptautiskajiem politiķiem ir saņēmusi arī kritiku par pārmērīgiem upuriem palestīniešu iedzīvotāju vidū un nepietiekamiem centieniem Gazas joslā novērst humāno katastrofu. Piemēram, Lielbritānijas premjers Kīrs Stārmers jūlija izskaņā paziņoja, ka Lielbritānija atzīs Palestīnas valsti, ja Izraēla nepiekritīs pamieram un citiem nosacījumiem, lai novērstu humāno katastrofu Gazas joslā.