"Mājas kafejnīcu dienas" Cēsu novadā 23.-24. augustā - vairāk nekā 30 vietas gardēžiem!
Vasaras otrajā pusē Cēsu novads jau tradicionāli pārtop par īstu gardēžu galamērķi – Mājas kafejnīcu dienas atgriežas ar jaunām garšām, īpašiem stāstiem un neaizmirstamu atmosfēru.
Šogad tās norisināsies no 23. līdz 24. augustam, kad dažādos novada pagastos un ciemos vietējie saimnieki atvērs savas mājas kafejnīcas un cienās viesus ar pašu gatavotiem ēdieniem.
Plaša izvēle un jauni gardēžu galamērķi
Šajā gardēžu ceļojumā būs daudz, no kā izvēlēties – vairāk nekā 30 kafejnīcas visā Cēsu novadā piedāvās ne tikai dažādus ēdienus, bet arī īpašas aktivitātes un stāstus. Turklāt šogad pievienojušies daudzi jauni un līdz šim vēl neatklāti galamērķi, kas pirmo reizi iesaistās šajā gardēžu notikumā. Esam pārliecināti – Mājas kafejnīcu dienas atkal būs izdevušās un sagādās neaizmirstamus mirkļus gan vietējiem, gan viesiem no citām Latvijas vietām!
Izbaudi unikālas garšas un īpašu atmosfēru
Mājas kafejnīcu dienu laikā Cēsu novads piedāvās gardēžiem daudz un dažādu pārsteigumu – no tradicionāliem latviskiem ēdieniem līdz drosmīgām pasaules virtuves ietekmēm. Maltītes bieži vien tiks gatavotas no pašu audzētiem, tuvējās apkārtnes saimniecībās iegūtiem vai mežā lasītiem produktiem. Katrs apmeklējums būs stāsts – par ēdienu, vietu un cilvēkiem, kas to ar mīlestību radījuši.
Netālu no Kvēpenes viesus sagaidīs ne tikai ar gardu maltīti, bet arī ar iespēju vērot brīvi ganāmus zirgus – draudzīgus un apburošus Īru tinkerus. Citviet notiks austeru meistarklase, kurā būs iespēja uzzināt par šo jūras gardumu audzēšanu un baudīšanas niansēm, kā arī nogaršot svaigas austeres visas dienas garumā. Vecpiebalgas pusē ciemiņus aicinās uz sarunām ar ziņkārīgām kaziņām un cienās ar sulām, gatavotām no pašu audzētiem augļiem un ogām.
Jaunpiebalgas pusē Mājas kafejnīcu dienās galdā tiks celts latviešu iecienītais trušu šmoris, jēra šašliks un arī pašu vai kaimiņu dīķī noķerta zivs, kas ļaus izbaudīt īstu vietējo garšu gammu. Drabešu un Vaives pagastos viesi varēs izgaršot desertus ar skatu uz Gaujas senleju, nobaudīt meža velšu - sēņu - ēdienus, kā arī medu dažādās variācijās – tostarp 17 dažādos veidos, ko uzziest uz pufīgām rauga pankūkām. Un, ja kārojas Āzijas garšu noskaņas, dažās kafejnīcās pārsteigs arī Japānas virtuves garšas.
Plāno savu gardēžu ceļojumu jau tagad!
Jau iepriekš iespējams izvēlētis savas gardēžu pieturvietas Mājas Kafejnīcu dienu oficiālajā mājaslapā vai visitcesis.lv, kur pieejami kafejnīcu apraksti, atrašanās vietas, ēdienkartes un cita praktiska informācija.