Cilvēki Ukrainā slēpjas patvertnē.
Sabiedrība
Šodien 09:33
Trampa prezidentūras laikā Krievijas gaisa uzbrukumi Ukrainai vairāk nekā divkāršojušies
Kopš Donalds Tramps janvārī otro reizi stājās ASV prezidenta amatā Krievijas dronu un raķešu uzbrukumi Ukrainai ir vairāk nekā divkāršojušies, liecina "BBC Verify" analīze.
Uzbrukumu skaits sāka pieaugt Džo Baidena prezidentūras laikā, bet pēc Trampa uzvaras vēlēšanās novembrī tie strauji palielinājās. Krievijas gaisa uzbrukumu skaits Ukrainai ir sasniedzis augstāko līmeni visā kara laikā.
"BBC Verify" pārbaudītie dati, kas balstīti uz Ukrainas gaisa spēku publicētajiem ikdienas incidentu ziņojumiem, liecina, ka no 20. janvāra, kad Tramps stājās prezidenta amatā, līdz 19.bjūlijam Krievija raidījusi 27 158 munīcijas vienības, salīdzinot ar 11 614 munīcijas vienībām pēdējos sešos Baidena prezidentūras mēnešos.