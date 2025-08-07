"Positivus" festivāla laikā autobraucējiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem
No šodienas festivāla "Positivus" rīkošanas laikā Rīgā, Lucavsalā ieviesīs satiksmes ierobežojumus.
Šodien no plkst. 17 līdz svētdienai, 10. augustam, plkst. 3.30 slēgs transportlīdzekļu satiksmi Lucavsalas ielas posmā no ceļa bez nosaukuma, kas savieno Lucavsalas ielu ar Laivu ielu, Laivu ielas posmā no Lucavsalas ielas līdz Salu tiltam, ceļā bez nosaukuma, kas savieno Lucavsalas ielu ar Laivu ielu, un ceļā uz mazdārziņu teritoriju pretī tirdzniecības centra "K Senukai" transportlīdzekļu stāvlaukumam.
Tāpat no šodienas plkst. 21 līdz pirmdienai, 11. augustam, plkst. 9 slēgs transportlīdzekļu piekļūšanu pie Lucavsalas laivu piestātnes.
Līdz pirmdienai, 11. augustam, plkst. 17 Lucavsalas publiskajā autostāvvietā un speciāli izveidotajā autostāvvietā aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana. No šodienas plkst.17 līdz 10.augusta plkst. 4.30 transportlīdzekļu novietošanas ierobežojumi būs spēkā Lucavsalas ielas posmā no Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas apļa līdz Laivu ielai. Mazdārziņu nomnieki piekļūt lietošanā esošajiem zemesgabaliem varēs ar speciālām SIA "Positivus" izsniegtām atļaujām.