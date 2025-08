Valmieras bērnudārzā konstatēts salmonelozes uzliesmojums – saslimuši 30 cilvēki

Pēc SPKC sniegtās informācijas, vairums bērnu šobrīd sāk atveseļoties no slimības. No tiem pieci bijuši stacionēti vietējā ārstniecības iestādē, un patlaban visi bērni no slimnīcas jau izrakstīti, liecina SPKC rīcībā esošā informācija.