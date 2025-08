"Ezoterikas speciālisti" slimai sievietei apmaiņā pret maģijas rituālu izkrāpj 170 000 eiro

"Ezoterikas centra" pārstāvji pārliecinājuši sievieti, ka viņi var palīdzēt. Saziņa ar šiem viltvāržiem notikusi mobilajā lietotnē "Whatsapp", un noziedznieki izmantojuši vairākus anonīmus kontus saziņai ar rīdzinieci. Krāpnieki ar sievieti uzturējuši saziņu ilgstoši, no maija līdz jūlijam, un panākuši, ka viņa vairākas reizes tiekas ar kurjeriem to norādītajā laikā un vietā, nododot tiem naudu. Tā rezultātā no sievietes izkrāpti vairāk nekā 170 000 eiro.