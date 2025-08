Nākamgad patvēruma meklētājiem netiks palielināta uztura un dienas nauda

IeM uzsver, ka pašlaik palielināt uztura un dienasnaudas apmēru no trīs eiro uz pieciem eiro diennaktī no 2026. gada nav iespējams, jo šim mērķim nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums. Ņemot vērā to, ka pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā būtiska loma ir arī valsts iekšējai drošībai, nav iespējama arī finansējuma pārdale šim mērķim IeM piešķirto valsts budžetu, teikts ziņojumā