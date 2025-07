Līdz 700 eiro sods! Aizliegts traucēt sikspārņu koloniju Augšdaugavas novadā

Apzināta sikspārņu traucēšana to vairošanās un mazuļu audzināšanas periodā, arī to ķeršana, ir aizliegta saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likumu. Sikspārņiem no maija beigām līdz augusta vidum ir nelidojoši mazuļi. Šajā laikā veikts remonts, piemēram, jumta maiņa, var izraisīt visu mazuļu bojāeju un kolonijas iziršanu. Tādēļ par būvdarbu laikā konstatētām sikspārņu kolonijām ir jāziņo DAP.