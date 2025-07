Ieslodzījumu vietu pārvalde komentē plānotās izmaiņas izdienas pensiju sistēmā

Pakāpeniski personu loks tika paplašināts, un šobrīd izdienas pensijas no valsts pamatbudžeta, papildu iepriekš minētajām, tiek piešķirtas arī prokuroriem (no 2000. gada), Satversmes aizsardzības biroja amatpersonām (no 2004. gada), valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem (no 2005. gada), tiesnešiem (no 2006. gada), diplomātiem (no 2007. gada), Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) amatpersonām (no 2009. gada), Valsts drošības dienesta un Militārās drošības un izlūkošanas dienesta amatpersonām (no 2015. gada), kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem (no 2016. gada).