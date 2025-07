Saules enerģijas parku būvniecību veicinātu normatīvo aktu izmaiņas

Varētu likties – kāda gan nozīme šīm it kā tehniskajām detaļām, turklāt daudz saules parku jau ir uzbūvēts un tātad šī sistēma strādā. Jā – strādā – taču nepilnīgi un finansiāli neefektīvi. Proti, problēma ir finansēšanas nodrošinājumā, jo pašlaik saules enerģijas parku nav iespējams ierakstīt zemesgrāmatā un, līdz ar to, nodibināt uz to hipotēku.