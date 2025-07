Rīgas Centrālajā stacijā pasažieriem jārēķinās ar vairākām izmaiņām

Dodoties uz 3. platformu no Stacijas ēkas, pasažieri, tāpat kā līdz šim, varēs izmantot A un C tuneli. Nokļūšanai uz 3.platformu no Dzirnavu ielas puses, LDz aicina pa gājēju pāreju doties uz 2. vai 4. platformu un izmantot apvedceļu caur stacijas ēkas A tuneli.