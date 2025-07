Pusmaratona laikā Liepājā gaidāmi satiksmes ierobežojumi

Satiksme no plkst.10 līdz 17 tiks slēgta Jūras ielas posmā no Radio ielas līdz Graudu ielai, no plkst.10 līdz plkst.15 - Kuģenieku ielā līdz Spīķeru ielai un F.Brīvzemnieka ielā līdz Spīķeru ielai, bet no plkst.10 līdz plkst.15 - Jūras ielā līdz Graudu ielai, Kūrmājas prospektā līdz Ūliha ielai, Vites ielā no Kūrmājas prospekta līdz E.Rimbenieka ielai, E.Rimbenieka ielā no Vites ielas līdz Hika ielai, Hika ielā no E.Rimbenieka ielas līdz M.Valtera un Peldu ielai, Liepu ielā no M.Valtera un Peldu ielas līdz Jūrmalas ielai, M.Valtera ielā līdz Kūrmājas prospektam un Zvejnieku alejai, Zvejnieku alejā no Kūrmājas prospekta līdz Roņu ielai, Roņu ielā no Zvejnieku alejas līdz Ūliha ielas un Muitas ielas krustojumam, Muitas ielā no Ūliha un Roņu ielas krustojuma līdz Vecajai Ostmalai, Spīķeru ielā no Vecās Ostmalas un Celtnieku ielas krustojuma līdz Radio ielai un Radio ielā līdz Jūras ielai.