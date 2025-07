FOTO: atklāta izstāde "Itālijas gaisma: no Fatori līdz Morandi", kas izceļ Itālijas un Latvijas mākslas saiknes

Izstāde sniedz vērtīgu skatījumu uz Itālijas nozīmīgākajiem mākslas virzieniem un strāvojumus no makjajoli grupas līdz divizionismam, no simbolisma līdz ekspresionismam, no futūrisma līdz modernajam klasicismam. Šī būs pirmā reize Ziemeļeiropā, kad tik plaša kolekcija no Ufici galerijām tiks eksponēta sabiedrībai. Ekspozīcija arī iezīmē vēsturisko dialogu starp Itālijas un Latvijas mākslu, īpaši 19. un 20. gadsimta mijā, kad Itālija bija daudzu latviešu mākslinieku iedvesmas avots.