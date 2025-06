Pašnāvība vai slepkavība? Noslēpumi un zināmais par latviešu dziedātāju Lihtenbergu, kurš septiņdesmitajos lauza sieviešu sirdis

“Sākām spēlēt, un pēc kāda brīža Edgars Andrejam saka: “Re, kur viņi ir – tie, kas man iespēra!” Jaunekļi bija ienākuši deju zālē, bet, tā kā dejotāju nebija vairāk par kādiem desmit pāriem, viņus no skatuves viegli varēja pamanīt. Čaļi izturējās bravūrīgi, aiztika meitenes, pat ar varu viņas vilka dejot. Andrejs pirmais no rampas ielēca zālē, mēs nolikām uz grīdas instrumentus, un darījām to pašu. Gribējām švaļus aizturēt, taču viņi pa vienīgajām durvīm metās prom. Es izskrēju ārā, sniegs bija gandrīz līdz ceļiem, un mans ķeramais aizmuka, taču Andrejs vienu bija noķēris. Kad atgriezos kultūras namā, vestibilā redzēju, ka viens pusmurgā guļ uz sola. Tā viņš tur tika nolikts. Vai nu piedzēries, vai arī kārtīgi dabūjis no Andreja pa ausi. Man šķiet, ka Andreja roka viņam bija trāpījusi mazliet par stingru, taču es sišanu neredzēju.”