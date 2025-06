Rīga dimdēs galerijā “Daugava”...

Tas gaišais, siltais laiks tik īss, ka to visu ir vēlēšanās pārvērst svētkos un tā krāšņi, ar vērienu nosvinēt. Kā daļu no šiem svētkiem jūt ne tikai tie kas dzied, dejo un muzicē, bet arī tie, kas glezno, veido, zīmē, proti tie, kas strādā vizuālajai mākslai. Šoreiz visi svinēsim kopā un izstāde “Rīga dimd!“ būs daļiņa no dziesmu un deju svētkiem, darot to, kas nav pa spēkam dejotājiem un dziedātājiem. Arī mūsu mākslinieki svinēšanai ierosmi smeļ folklorā, dabā. Kā tas izdevies, jānāk skatīties gan svētku dalībniekiem, gan viņu klausītājiem un skatītājiem, kuru vidū gan ģimenes locekļi gan draugi un radi. Šie svētki ir arī lieli kopā būšanas svētki. Un tos jāsvin tā, ka “Rīga dimd!”, jāpriecājas par keramiku, tēlniecību, glezniecību, grafiku un pašiem par sevi. Šie svētki tiks svinēti līdz 30.augustam.